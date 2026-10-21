Ieşirile la restaurant s-au rărit de când preţurile au explodat, iar oamenii sunt mult mai atenţi la ce lasă în farfurie. În ultimul an, s-a dublat numărul celor care cer mâncarea rămasă la pachet, în special familii cu copii.

Într o perioadă de austeritate, aşa gândesc mulţi dintre cei care mai ies la restaurant. Mâncarea rămasă poate fi transformată într-o nouă masă sau împărţită cu altcineva. Jumătate de porţie de paste şi câteva felii de pizza, adică 46 de lei pe care i-am salvat pentru cina din această seară. În acest restaurant, numărul clienţilor care cer acasă mâncarea s-a dublat. În general tinerii ezită să ceară mâncarea la pachet, dar seniorii și familiile cu copii sunt mai atenţi cu banii cheltuiţi.

Din cauza preţurilor, românii ies mai rar în oraş în acest an şi cheltuiesc şi mai puţin

"Anul trecut aveam undeva la 20 de pachete pe zi. Anul acesta avem 30 plus. În special dacă au copii, ei în general nu pot să mănânce un burger întreg aşa că restul este luat acasă, părinţilor le este probabil şi mai uşor. E o tendinţă în creştere spre economisire", a declarat Maria, manager restaurant. Restaurantele au pregătit ambalaje pentru a putea împacheta mâncarea și chiar își îndeamnă clienții să nu lase nimic in farfurie. Legea împotriva risipei alimentare le impune localurilor sau cantinelor să scape controlat de resturile alimentare - fie să le doneze, fie să le transforme în compost.

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"Avem contract cu o asociaţie de animale unde le donăm, dar a scăzut şi numărul donaţiilor pentru că omul începe să ceară la pachet cât mai des. Chiar şi desertul câteodată", a declarat Steluţa Chiru, manager restaurant. Din cauza preţurilor, românii ies mai rar în oraş în acest an şi cheltuiesc şi mai puţin.