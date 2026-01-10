Urmările inflației ridicate se văd în coșul de cumpărături. Statisticile oficiale arată patru luni consecutive de scădere a consumului, iar vânzările au scăzut cu peste 4% în 2025. Printre produsele la care românii au renunțat se numără cele de curățenie și anumite tipuri de carne, precum peștele sau vita, comparativ cu decembrie 2024.

Anul 2025 a însemnat pentru români - cumpătare. Cumpărăturile s-au făcut cu lista în faţă şi cu ochii la preţuri. Pe principiul "doar strictul necesar", românii au pus în coş doar produsele de sezon şi au renunţat la alte „pofte“ pentru a se încadra în buget.

"Economie la cumpărături. În frigidere bate vântul. Nici nu am avut ce arunca. Suntem faliţi.", spune un bărbat.

Vânzările au scăzut cu peste 4% în 2025

Statisticile oficiale arată 4 luni de scăderi consecutive la consum. În noiembrie a fost cu peste 4% mai mic decât în aceeași lună din 2024. Iar în luna următoare, scăderea s-a accentuat mai tare: vânzările au fost cu aproximativ 7-8% mai mici față de decembrie 2024.

"Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la carburanţi. În decembrie 2025 vânzările au scăzut cu 5,3% faţă de aceeaşi lună a anului 2024, urmează apoi produsele alimentare, băuturile şi tutunul, cu o scădere de 5,1%, iar pentru produsele nealimentare vânzările au fost mai mici cu 4,4%.", explică Clara Mihociu, reporter Observator.

"A început în august odată cu pachetul de majorare de taxe şi vedem că a continuat în următoarele luni. Majorările de taxe precum şi deficitul bugetar au generat inflaţie, am avut inflaţie de 10%. S-a pierdut aproape 10% putere de cumpărare.", spune Adrian Codîrlaşiu, analist economic.

Cărucioarele din supermarket au fost mai ușoare, iar gunoiul, mai gol.

"Facem economie. Nu prea sunt bani. Ajungeam să aruncăm mulţi bani. Anul trecut, am aruncat mult. Anul ăsta, cam la jumătate.", spune o femeie.

"Aproape o treime din ce cumpărăm ajungem inevitabil să aruncăm, ajunge la gunoi. Anul acesta, este o scădere procentuală a risipei alimentare cu 2 puncte.", explică Cătălin Neculau, director salubritate Iaşi.

"Încerc să cumpăr produse pe care le termin într-o săptămână. Să nu aglomerez. Până la urmă arunc banii mei cei pe care îi muncesc.", spune o altă femeie, Roxana.

Roxana este adepta listei la cumpărături. Aşa face economie. În plus, primeşte mâncare de la părinţi.

"Frigiderul a fost mai gol la sărbătorile astea, faţă de alţi ani? Aaa, da, da! Cumpăram, aruncat şi iar aşa. Poate fi educată nevoia de a cumpăra compulsiv. Să nu mai arunc. Până la urmă, arunc banii mei pe care îi muncesc.", mai menţionează femeia.

La Iaşi, în perioada sărbătorilor, s-au aruncat tone de alimente.

