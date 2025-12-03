Rulourile cu scorţişoară au cucerit online-ul, şi de aici au invadat cofetăriile din România! Sunt sute de variante, iar pofticioşii testează cele mai inedite combinaţii - cu tiramisu, biscuiţi, caramel sărat, fructe. Iar reţetele sunt infinite.

Ruloul cu scorţişoară este vedeta acestor sărbători. Tinerii s-au îndrăgostit de el şi au umplut Instagramul cu poze cu desertul preferat.

Variantele reinventate strâng zeci de mii de like-uri pe reţelele sociale şi atrag alţi şi alţi pofticioşi.

Cofetarii crează noi reţete şi toate se termină rapid. Se vând sute de roll-uri zilnic.

În brutăriile artizanale, varianta clasică stă la dospit o zi şi o noapte pentru a reda aroma autentică.

Scorţişoara dă totuşi gustul sărbătorilor, fie că e pusă în fursecuri, turtă dulce sau cozonac.

