Imagini parcă desprinse din filme de acțiune vin din Brăila. Acolo, asfaltul de pe șosea s-a surpat chiar sub roțile unui autobuz în care se aflau călători.

În Brăila, pe strada Nicolae Bălcescu, pământul și asfaltul s-au surpat în această dimineață, chiar în momentul în care trecea pe acolo un autobuz aparținând societății locale de transport. Vehiculul a rămas suspendat, cu roțile din spate în aer. Nu a căzut în groapa formată, deoarece partea din spate s-a sprijinit pe marginea surpării, însă a fost nevoie de o macara pentru a-l scoate de acolo.

Din fericire, călătorii aflați în acel moment în autobuz nu au fost răniți. S-au speriat, la fel ca și șoferul, dar nimeni nu a suferit vătămări. Incidentul a fost provocat de o țeavă de alimentare cu apă, veche de peste 30-40 de ani, potrivit reprezentanților societății de utilități publice din Brăila. Țeava a cedat, iar apa care curgea, nu se știe de cât timp, a dus la erodarea solului și prăbușirea asfaltului.

Totul s-a întâmplat într-o zonă care, deși nu este intens circulată, face parte dintr-un traseu al transportului în comun. Autobuzul tocmai plecase din stație, aflată la doar câțiva metri distanță, iar în momentul în care a ajuns în acel loc, asfaltul s-a surpat sub el.

În prezent, echipele de intervenție ale companiei de apă încearcă să remedieze problema. Se lucrează la lărgirea surpării pentru a putea înlocui conducta deteriorată. Locuitorii din zonă nu au apă în acest moment, iar durata lucrărilor este incertă. Cu toate acestea, echipele intervin pentru rezolvarea situației.

