Două femei au ajuns la spital după ce au căzut dintr-un autobuz. Şoferul nu s-a asigurat că uşile sunt închise

Două femei de 72 de ani au fost rănite, sâmbătă, după ce au căzut dintr-un autobuz care circula în municipiul Sibiu. Incidentul s-a produs la plecarea din staţie a vehiculului. Poliţia a precizat că o uşă nu a fost asigurată corespunzător.

de Nicu Tatu

la 07.03.2026 , 15:10
"Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs pe strada Siretului din municipiul Sibiu. Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat că, în timp ce conducea un mijloc de transport în comun, pe strada Siretului către Calea Dumbrăvii, un bărbat de 53 din Sibiu, a oprit într-o staţie de autobuz, iar la momentul punerii în mişcare de pe loc, uşile vehiculului nu ar fi fost asigurate corespunzător, iar două pasagere, ambele în vârstă de 72 de ani s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă", a transmis IPJ Sibiu.

Cele două femei au fost rănite, fiind transportate la spital.

Reprezentanţii Serviciului Judeţean de Ambulanţă Sibiu anunţă că una dintre femei s-a dezechilibrat, în timp ce cobora din autobuz, ea prezentând o fractură de picior,

A doua victimă a fost accidentată, de asemenea, la coborarea din autobuz, ea suferind un traumatism cranian.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier şi luarea măsurilor legale.

