Video "Safe Zone" la "Beach, please!", pentru prevenirea situațiilor de consum de droguri şi stări de anxietate

La orice festival de mare amploare, la care participă mii de tineri, se discută intens şi despre pericolul drogurilor. Poate din acest motiv, în premieră, tinerii au avut la Beach, please! un refugiu. The Safe Zone, un concept de reducere a riscurilor, care are ca scop prevenirea situațiilor de consum, indiferent de substanță.