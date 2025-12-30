Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari

Un director de fabrică a îndeplinit visul oricărui angajat. A oferit bonusuri generoase, după ce a decis să îşi vândă afacerea. 540 de angajați s-au trezit astfel cu prime de câte 400.000 de dolari.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 10:11
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari Graham Walker - Profimedia

Graham Walker, fostul CEO al Fibrebond, din Louisiana, SUA, și-a vândut compania cu 1,7 miliarde de dolari şi a declarat că nu ar fi fost de acord să o facă dacă potențialul cumpărător, Eaton, nu ar fi alocat 15% din încasări pentru angajați, chiar dacă niciunul dintre ei nu deținea acțiuni, scrie The Wall Street Journal.

Bonus de peste 400.000 de dolari

Tranzacția, finalizată la începutul acestui an, când Eaton a achiziționat Fibrebond, a generat plăți către 540 de angajați cu normă întreagă, cu o medie de aproximativ 443.000 de dolari pentru fiecare angajat, banii fiind distribuiți pe parcursul a cinci ani.

Articolul continuă după reclamă

Angajații cu vechime mare au primit sume mult mai mari.

Fibrebond a fost fondată în 1982 de tatăl lui Walker, Claud Walker, cu zece angajați care construiau adăposturi pentru echipamente electrice și de telecomunicații. Compania a prosperat în timpul boomului telefoniei mobile din anii ’90, apoi aproape s-a prăbușit când fabrica a ars complet în 1998.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bonusuri angajaţi
Înapoi la Homepage
Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion?
Observator » Ştiri externe » Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari