Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari

Un director de fabrică a îndeplinit visul oricărui angajat. A oferit bonusuri generoase, după ce a decis să îşi vândă afacerea. 540 de angajați s-au trezit astfel cu prime de câte 400.000 de dolari.

Graham Walker, fostul CEO al Fibrebond, din Louisiana, SUA, și-a vândut compania cu 1,7 miliarde de dolari şi a declarat că nu ar fi fost de acord să o facă dacă potențialul cumpărător, Eaton, nu ar fi alocat 15% din încasări pentru angajați, chiar dacă niciunul dintre ei nu deținea acțiuni, scrie The Wall Street Journal.

Bonus de peste 400.000 de dolari

Tranzacția, finalizată la începutul acestui an, când Eaton a achiziționat Fibrebond, a generat plăți către 540 de angajați cu normă întreagă, cu o medie de aproximativ 443.000 de dolari pentru fiecare angajat, banii fiind distribuiți pe parcursul a cinci ani.

Articolul continuă după reclamă

Angajații cu vechime mare au primit sume mult mai mari.

Fibrebond a fost fondată în 1982 de tatăl lui Walker, Claud Walker, cu zece angajați care construiau adăposturi pentru echipamente electrice și de telecomunicații. Compania a prosperat în timpul boomului telefoniei mobile din anii ’90, apoi aproape s-a prăbușit când fabrica a ars complet în 1998.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰