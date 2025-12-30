Comisia Europeană a virat României peste jumătate de miliard de euro. În ce vor fi investiţi banii

Comisia Europeană a virat, marți, în conturile deschise la Banca Națională a României, peste 586 milioane de euro, sume solicitate prin Programul Transport 2021-2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

"Aceste sume provin din cheltuieli făcute inițial prin PNRR de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură - precum autostrada Ploiești-Buzău-Focșani, dar și alte investiții importante. În perioada septembrie-decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a mutat aceste proiecte în Programul Transport 2021-2027, pentru o utilizare eficientă a fondurilor europene. Foarte important: acești bani nu provin din taxele și impozitele românilor.

Sunt fonduri europene care intră direct în economia României și sunt investiții directe în infrastructură, dezvoltare regională și servicii publice. Rezultatul este posibil datorită muncii coordonate în echipă dintre Ministerul Transporturilor, prin autoritatea de management a Programului Transport 2021-2027, Ministerul Finanțelor și beneficiarii proiectelor (CNAIR, CN CFR SA, Metrorex etc.)", a scris ministrul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, pe 29 decembrie, autoritățile publice locale au făcut plăți prin trezorerie de aproximativ 714 milioane de lei pe Titlul 60 - granturi PNRR, pentru investiții realizate de acestea din fonduri europene: mobilitate urbană, eficiență energetică și alte investiții utile comunităților.

"Sunt rezultatele rectificării și cadrării unui buget realist axat pe asigurarea fondurilor care ne asigură premisele unei creșteri economice sănătoase. Mulțumesc, Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României - inclusiv în urma discuțiilor avute la vizita sa în țara noastră, când am solicitat susținere pentru accelerarea acestor plăți. Noi surse de optimism datorită nivelului ridicat al investițiilor publice și absorbției mai bune a fondurilor europene: 2026 va fi un an mai bun pentru economia României", a subliniat Alexandru Nazare.

