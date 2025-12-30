Cei trei români care au rămas blocaţi în telecabina din staţiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveţia, au fost evacuaţi şi sunt într-o stare bună, anunţă ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

- MAE: Cei trei români blocaţi în telecabină în Italia, evacuaţi. sunt într-o stare bună - Captură X | Vigili del Fuoco

Aceasta arată că telecabina care efectuează transportul turiştilor a funcţionat necorespunzător la oprirea în staţiile de urcare, respectiv coborâre. "Pe parcursul ultimelor ore am ţinut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat şi s-a aflat în legătură cu autorităţile italiene. Acestea au intervenit la faţa locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine şi avem veşti bune: cei trei cetăţeni români, despre care avem cunoştinţă, aflaţi în telecabină, au fost evacuaţi şi sunt într-o stare bună", a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

Mesajul transmis de Oana Ţoiu

Ea a adăugat că nu sunt raportate victime grave, iar operaţiunile de salvare sunt în curs de finalizare. Totodată, Oana Ţoiu aminteşte că românii afectaţi şi familiile acestora au la dispoziţie non-stop numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Torino.

"Vă încurajez pe toţi cei care călătoriţi în aceste zile de vacanţă să descărcaţi 'Călătoreşte informat', aplicaţia digitală gratuită a MAE actualizată de curând. Este relansată cu mai multe funcţionalităţi utile în călătoriile din străinătate, are alerte personalizate, ghiduri şi informaţii utile despre destinaţii, contacte consulare şi proceduri în caz de urgenţă.Vă poate fi o sursă utilă de informaţii, dar puteţi semnala uşor consulatelor prezenţa dumneavoastră în ţara de destinaţie şi puteţi găsi numerele de urgenţă", transmite ministrul.

