Pe Valea Mureşului, tradițiile dintre Crăciun și Bobotează se păstrează cu sfințenie de fiecare localnic în parte. Preotul pleacă cu Iordanul și sfințește casele și gospodăriile, iar credincioşii îl aşteaptă şi respectă fiecare obicei.

În satul Toaca din comuna Hodac, preotul începe să meargă cu Iordanul încă din zorii zilei, de la 6 dimineața și termină abia seara.

"Trebuie să umblăm cu Iordanul după sărbătoarea Crăciunului. Chiar după Crăciun, în data de 28 - 29 umblăm cu sfinţirea caselor la fiecare credincios în parte. Fiind o comunitate mai mare de credincioşi făcând cam în jur de 600 de familii şi la 1.750 de credincioşi. Trebuie să îi binecuvântăm în noul an în care intrăm. Ca binecuvântare adusă ca dar a lui Dumnezeu şi pentru ocrotirea familiei", susţine Aurelian Tocheş, preot.

Pentru localnici, botezul şi casa sfinţită înainte de 1 ianuarie înseamnă să intre într-un an nou cu sufletele curate și cu speranță.

"Sfinţim casele, stropim pentru ferire de rău, de rele, de ispitele care vin de la vrăjmaşul diavol. Se binecuvintează casa şi familia fiecăruia dintre credincioşi", mai spune preotul Aurelian Tocheş.

"Ne bucurăm că intrăm în noul an botezaţi cu Sfânta Cruce şi să ne închinăm şi să îi mulţumim lui Dumnezeu Sfântul să ne binecuvinteze domnul părinte cu busuiocul sfinţit, cu apa sfinţită", spune o localnică.

Gospodinele se pregătesc şi ele pentru sosirea preotului.

"Curăţenie se face şi înainte de Crăciun, dar şi înaintea preotului, până nu vine preotul", a spus o localnică.

Nici tradiţiile nu sunt uitate în această perioadă.

"Fetele tinere dau când vine părintele, pe furiş, să îi fure un fir de busuioc să îl pună repede sub prag la uşă. Să treacă părintele peste el ca să binecuvinteze, să viseze ursitul", a povestit o localnică.

În aceste sate, iarna înseamnă legătura puternică dintre generații, păstrată cu sfinţenie în fiecare gospodărie.

