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Video Şapte răniţi în Iaşi, după ce o maşină nu a acordat prioritate Ambulanţei. În autospecială era un copil

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Clara Mihociu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.06.2026, 13:28 | Modificat la 21.06.2026, 13:29

Un accident grav a avut loc în această dimineaţă în judeţul Iaşi între o ambulanţă şi mai multe autovehicule. Salvarea era în misiune şi transporta un copil. Şapte persoane au fost rănite.

Accidentul s-a produs în această dimineaţă, în apropiere de Hârlău. Ambulanţa venea de la Botoşani şi transporta un copil către un spital din municipiul Iaşi. La un moment dat, a intrat într-o depăşire regulamentară, iar şoferul maşinii care era depăşită a virat la stânga fără se asigure.

Nici şoferul maşinii nu a fost rănit grav

Cel puţin asta rezultă din primmele verificări făcute de poliţişti. Imediat s-a sunat la 112. O altă ambulanţă a venit pentru a-l prelua pe copil, dar şi pe asistenta care îl însoţea. Din fericire, nu au fost răniţi grav. Nici şoferul maşinii nu a fost rănit grav.

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A fost totuşi transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. În acest caz s-a deschis dosar penal şi sunt continuate verificările.

Clara Mihociu
Clara Mihociu
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