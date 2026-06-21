Un accident grav a avut loc în această dimineaţă în judeţul Iaşi între o ambulanţă şi mai multe autovehicule. Salvarea era în misiune şi transporta un copil. Şapte persoane au fost rănite.

Accidentul s-a produs în această dimineaţă, în apropiere de Hârlău. Ambulanţa venea de la Botoşani şi transporta un copil către un spital din municipiul Iaşi. La un moment dat, a intrat într-o depăşire regulamentară, iar şoferul maşinii care era depăşită a virat la stânga fără se asigure.

Nici şoferul maşinii nu a fost rănit grav

Cel puţin asta rezultă din primmele verificări făcute de poliţişti. Imediat s-a sunat la 112. O altă ambulanţă a venit pentru a-l prelua pe copil, dar şi pe asistenta care îl însoţea. Din fericire, nu au fost răniţi grav. Nici şoferul maşinii nu a fost rănit grav.

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A fost totuşi transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. În acest caz s-a deschis dosar penal şi sunt continuate verificările.