Sărbătoare mare astăzi pentru credincioși! De Sfântul Andrei, mii de oameni au ajuns la Catedrala Națională din București și la Peștera ocrotitorului României din Constanța, pentru a participa la slujbe şi a se închina la moaște.

De la primele ore ale dimineții, curtea Catedralei Naționale s-a umplut de credincioși veniți să se închine la racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei. Iar de la ora 10 a început Sfânta Liturghie.

"Slujba este oficiată de un sobor impresionant, format din ierarhii, preoți și diaconi, Credincioșii în momentul de față asistă la Sfânta Liturghie. Ne bucurăm că oamenii au ales să păstreze pace și liniștea, că în interiorul catedralei", spune Adrian Agachi, Purtator de cuvânt Biserica Ortodoxă Română .

La slujbă a fost prezent și Patriarhul Daniel, care, la final, a ieșit în mijlocul credincioșilor.

Nici frigul, nici ploaia nu i-au ținut departe pe enoriaşi

Cozile s-au întins pe zeci de metri, iar oamenii au venit din toate colțurile țării special pentru această sărbătoare.

"Am plecat de la 12 noapte de la Babadac de Tulcea și am venit cu drag, cu aproape 60 de oameni, să vizităm aceste lucruri frumoase și minunate și să ne mândrim", spun credincioşii.

În fața Catedralei, chiar dacă vremea este rece, oamenii au venit să se închine la racla cu moaștele Sfântului Andrei. Până la orele prânzului au fost deja peste 4000 de oameni.

Gigi Becali: Pentru mine e fire. Dacă două zile merg la biserică, mă împărtășesc.

Reporter: Ați stat și dumneavoastră la coada de la moaște?

Gigi Becali: Eu n-am stat. Eu nu stau la coadă. Eu sunt Becali.

Sărbătoarea a fost marcată și la Peștera Sfântului Andrei din județul Constanța, locul unde, spune tradiția, apostolul ar fi adus creștinismul pe meleagurile noastre. Credincioșii s-au așezat la rând încă de la primele ore ale dimineții pentru a ajunge la peștera Sfântului Apostol Andrei despre care se spune că este primul lăcaș de cult creștin din România.

Pentru mulți dintre cei ajunși, participarea la slujbă este deja o tradiție.

"De vreo 3-4 ani vin în fiecare an, vin cu un grup din Maramureș"

"Pentru sănătate, pentru bunăstare și pentru liniște"

"Am adus-o și pe cea mică, se numește Andreea, este și ziua ei și am adus-o aici", spun oamenii.

La București, de Ziua Națională a României va fi oficiată o slujbă de Te Deum la Catedrala Națională. Marți, lăcașul va fi deschis pentru vizitare, iar din 3 până în 23 decembrie catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor.

