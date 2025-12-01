De Sfântul Andrei, iarna a pus stăpânire pe munţi, de la sudul Banatului până în Bucegi. Prima ninsoare serioasă a transformat cascadele, satele şi pădurile în peisaje de poveste, dar a adus şi probleme, zăpadă de peste doi metri la altitudini mari şi risc de avalanşă. În timp ce turiştii se bucură de frumuseţea începutului de sezon rece, salvamontiştii trag un semnal de alarmă şi cer prudenţă maximă.

În munţii din sudul Banatului, iarna şi-a intrat în drepturi depline chiar de Sfântul Andrei.

"Am venit să facem nişte poze aici, de sezon. E foarte frumos! E prima zăpadă pe anul ăsta", a spus un bărbat.

În Valea Mare, totul e acoperit acum într-un alb imaculat. Peisajul oferă turiştilor un adevărat spectacol, prin cele două cascade faimoase: Burăul Mare, cu cei 25 de metri ai săi şi Modăviţa.

"Am plecat cu cumnată-meu, după ce azi-noapte a nins, să vizităm cascadele, să prindem cele mai frumoase cadre. După cum se vede şi din imagini, cadrele sunt perfecte pentru că e o vreme aşa plăcută, frumoasă, cu aer curat, proaspăt", a spus un alt bărbat.

Aflat la doar câţiva kilometri de cele două comori pitoreşti, satul Padina Matei s-a trezit şi el învăluit într-o mantie pufoasă de aproape 10 centimetri. Aşa că, de la primele ore ale dimineţii, utilajele au ieşit la deszăpezit. Iar localnicii, obişnuiţi cu capriciile muntelui, şi-au curăţat curţile şi maşinile.

"Am curăţat zăpada, a nins. E frumos. E timp de iarnă, asta este la noi", a spus un pensionar.

Iarna şi-a intrat în drepturi şi în Munții Bucegi, unde stratul de zăpadă a ajuns în unele zone la peste doi metri. Salvamontiştii braşoveni trag un semnal de alarmă şi îi roagă pe turişti să nu urce deloc pe munte la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Pericolul de avalanşă este extrem de ridicat, iar condiţiile meteo se schimbă de la o oră la alta.

"E foarte multă zăpadă. Troianul are 2,30 (n.r. metri), are şi mai mult. Uite, înainte se vedea Crucea. Am mai pus acolo încă jumătate de metru, într-o noapte", a afirmat Sergiu Olteanu, meteorolog.

Prima zăpadă a adus peisaje de poveste şi în Vâlcea. Zeci de centimetri de nămeţi s-au aşternut la Domeniul Schiabil Transalpina-Voineasa. Pârtia este acum pregătită să îi aştepte pe pasionaţii sporturilor de iarnă în noul sezon.

