Şase eleve de la un liceu din Teleorman, reţinute de poliţişti după ce au bătut şi tâlhărit o colegă

Şase eleve de la un liceu din Roşiorii de Vede au fost reţinute după ce au agresat o colegă, pe care au scos-o cu forţa din sala de clasă şi au bătut-o pe o stradă din apropiere. Incidentul ar fi pornit în urma unui conflict între două fete din cauza unui băiat.

IPJ Teleorman anunţă că, în total, şase minore au fost reţinute şi sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie, ameninţare, lovirea sau alte violenţe şi lipsire de libertate, potrivit News.ro.

"Din cercetări a reieşit că, la data de 2 decembrie a.c., o elevă a unui liceu din municipiul Roşiori de Vede, ar fi luat din sala de clasă o altă elevă împotriva voinţei sale şi ar fi dus-o pe o stradă din apropierea unităţii şcolare unde, împreună cu mai multe minore, ar fi exercitat acte de violenţă asupra acesteia şi i-ar fi luat din mână telefonul mobil, refuzând să i-l restituie. Ulterior, în aceeaşi zi, o parte dintre persoanele implicate, împreună cu alte două persoane ar fi exercitat din nou acte de violenţă asupra persoanei vătămate şi ar fi ameninţat-o pe aceasta", a explicat Poliţia Teleorman.

Iniţial au fost reţinute trei minore şi împotriva lor au fost emise ordine de protecţie provizorii.

Ulterior, au fost reţinute alte trei persoane implicate în incident.

Potrivit presei locale, incidentul s-a produs la Colegiul Tehnic Anghel Saligny din Roşiori de Vede, iar scandalul ar fi pornit iniţial între două eleve de clasa a IX-a din cauza unui băiat.

