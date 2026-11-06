Un sat întreg va fi ras de pe faţa pământului. Localitatea e sacrificată pentru a salva un oraş de inundaţii

Un sat din Croaţia va fi ras de pe faţa pământului pentru ca un oraş din apropiere să fie protejat de inundaţii, scrie Blic . Locuinţele, însă, sunt abandonate iar proprietarii au cerut să fie relocaţi.

Pe terenul eliberat va fi amenajat un baraj, iar demolările vor costa peste 120.000 de euro, iar întregul proiect se apropie de 31 de milioane de euro.

Casele se află în Miric Selo, o fostă aşezare din apropierea oraşului Ogulin. Satul este situat în valea râului Dobra, care poate provoca inundaţii în perioadele cu ploi abundente.

Iniţial, autorităţile au luat în calcul construirea unui dig care să protejeze locuinţele de ape. Numai că oamenii ar fi rămas cu casele între deal şi dig, într-un spaţiu îngust, greu de folosit. În urma discuţiilor cu autorităţile, localnicii au cerut să fie mutaţi, iar planul a fost schimbat.

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În locul caselor va fi amenajat un spaţiu care să poată colecta apa în exces, atunci când râul se umflă. Miric Selo avea 23 de locuitori la recensământul din 1991. În 2001, nu mai apărea ca localitate de sine stătătoare.

Şase case vor fi puse la pământ

Instituţia care administrează apele din Croaţia a lansat licitaţia pentru demolarea a şase locuinţe şi a construcţiilor din jurul lor. Este vorba despre garaje, şoproane, grajduri şi alte anexe gospodăreşti. Niciuna dintre case nu mai este locuită. Lucrările sunt estimate la 120.500 de euro. Demolarea se va face cu excavatoare şi manual, fără explozibili.

Casele au fost construite în perioade diferite. Cea mai veche datează de dinainte de 1968, iar cea mai nouă a fost ridicată în jurul anului 1991. Unele sunt într-o stare proastă, cu fisuri în pereţi şi probleme la tavane.

În plus, o parte dintre acoperişuri au plăci care conţin azbest. Acestea vor fi îndepărtate separat şi transportate în condiţii speciale, deoarece pot fi periculoase pentru sănătate.