Satul în care toţi cei 6.000 de locuitori trăiesc pe o singură stradă. I se mai spune "Mica Toscana"

Un singur drum drept, mii de locuitori și un peisaj unic în lume. Văzut de sus, acest sat dezvăluie un mozaic spectaculos de câmpuri verzi și aurii, întinse de o parte și de alta a șoselei. Acest decor geometric impresionant este rezultatul unui sistem de organizare a terenurilor vechi de câteva secole.

În localitate nu există o piață centrală mare și nici străduțe înguste. Întregul sat este organizat de-a lungul drumului regional 773, o șosea care se întinde pe aproape nouă kilometri. Locuințele celor aproximativ 6.000 de locuitori sunt aliniate una lângă alta, de ambele părți ale drumului. În spatele fiecărei case, terenul se prelungește într-o fâșie lungă și extrem de îngustă, formând, odată cu schimbarea anotimpurilor, benzi multicolore, scrie Linternaute.com.

Toate casele sunt aliniate de-a lungul unui singur drum

Satul se numește Sułoszowa. Situat în Polonia, la aproximativ 35 de kilometri nord-vest de Cracovia, acesta este supranumit „Mica Toscană” și reprezintă unul dintre cele mai impresionante exemple de sat liniar, cunoscut în poloneză sub denumirea de „ulicówka”, din Europa.

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Organizarea sa se bazează pe un sistem de împărțire a terenurilor în fâșii lungi și înguste, moștenit din Evul Mediu. Acest mod neobișnuit de parcelare avea un scop simplu: să ofere fiecărei familii acces direct la drum și, în același timp, o suprafață egală de teren agricol.

Potrivit unei legende locale, ducele Cracoviei i-ar fi oferit aceste pământuri cavalerului Sułosz drept recompensă pentru serviciile sale, punând astfel bazele satului.

În ciuda distrugerii a 120 de ferme în timpul războiului din secolul al XX-lea, localitatea și-a păstrat intactă structura originală.

Cum este viața de zi cu zi în satul Sułoszowa

Viața de zi cu zi se desfășoară aici la fel ca în orice altă comunitate rurală liniștită, cu magazine așezate de-a lungul singurei străzi principale și tradiții locale, precum Festivalul Căpșunilor sau Festivalul Cartofilor.

Însă satul atrage vizitatori și datorită patrimoniului său istoric și natural. Sułoszowa se află într-una dintre cele mai frumoase văi ale regiunii, valea Prądnik, situată în inima Parcului Național Ojców.

Aici se găsește castelul Pieskowa Skała, o fortăreață medievală transformată într-un palat renascentist, care impresionează prin curtea sa cu arcade și logia exterioară.

Printre atracțiile zonei se numără și Biserica Preasfintei Inimi, precum și „Măciuca lui Hercule”, un monolit spectaculos din calcar, înalt de 30 de metri, asociat cu legenda prințului Krak.

La doar 40 de minute de Cracovia, o destinație ideală pentru o excursie de o zi

Situat la numai aproximativ 40 de minute de mers cu mașina de Cracovia, Sułoszowa este o destinație ideală pentru o excursie de o zi, care poate fi combinată cu vizitarea celebrelor mine de sare din regiune.

Mai mult decât un loc spectaculos pentru fotografi și pasionații de filmări cu drone, acest sat reprezintă o dovadă surprinzătoare că un model de organizare teritorială din Evul Mediu poate funcționa și în zilele noastre.