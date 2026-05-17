Video Scafandrii ISU, antrenamente dure pe litoral. Cum arată pregătirea pentru intervenții contracronometru

Marea Neagră devine terenul de antrenament pentru una dintre cele mai grele meserii din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Scafandrii îşi testează zilnic limitele fizice şi psihice, în condiţii care imită intervenţiile reale din larg. Pe litoral, salvatorii se pregătesc pentru misiuni contracronometru, în apă rece, curenţi puternici şi vizibilitate aproape zero. 

de Cristina Niță

la 17.05.2026 , 10:47
Înainte să intre în apă, scafandrii ISU trec prin antrenamente fizice intense direct pe plajă. Aleargă cu zeci de kilograme în spate, fac exerciții de rezistență și își testează limitele, pentru că în misiunile reale fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte.

"Colegii noştri din ţară vin să efectueze aceste stagii de antrenament în primul rând pentru a cunoaşte metodele de salvare-căutare din mediul acvatic a persoanelor, pentru a îşi menţine o condiţie fizică cât mai bună, este necesară în această meserie şi să îşi îmbunătăţească capacitatea de efort.", spune Marian Ciulei, şef scafandri ISU Dobrogea

Iar pentru ca totul să fie cât mai aproape de realitate, în timpul simulărilor, un scafandru joacă rolul turistului aflat în pericol de înec. Colegii lui trebuie să ajungă rapid la victimă și să o aducă în siguranță la mal.

În Marea Neagră, vizibilitatea poate scădea la câțiva centimetri, iar curenții puternici transformă fiecare coborâre într-o intervenție extrem de riscantă.

"Situaţiie sunt diferite în sensul în care curenţii pot fi diferiţi sau poate marea poate fi calmă, doar că la mare situaţiile se schimbă rapid, e în dinamică.", precizează Traian Pleş, reprezentant ISU Bihor

"Majoritatea intervenţiilor de aici de la Constanţa sunt dificile. În timpul căutărilor, doi colegi de ai mei de la Oradea au salvat o fată care era la un pas de înec şi noi am crezut că e persoana înecată pe care o căutam.", explică Cristian Sabău, reprezentant ISU Bihor

La doar 23 de ani, unul dintre salvatori este de doar un an scafandru. Înainte a fost alpinist, iar acum spune că experiența de la înălțime îl ajută și în adâncuri, acolo unde calmul și controlul sunt esențiale în orice intervenție.

"Ne pregătim pentru situaţiile de înec aflate în mare, în mod normal noi intervenim în ape curgătoare, doar că trebuie să fim pregătiţi şi pentru astfel de situaţii.", menţionează Cătălin Iordan, reprezentant Usisu Ciolpani

Până la începutul lunii septembrie, scafandri ISU din Constanța și colegii veniți din alte județe vor rămâne în alertă permanentă pe litoral. Anul trecut, salvatorii au intervenit în zeci de cazuri de înec în Marea Neagră și au reușit să salveze 72 de persoane.

