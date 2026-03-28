Comoară pierdută de 300 de ani, descoperită de scafandri în Florida: peste 1.000 de monede de aur și argint

Descoperire uluitoare în apele Floridei. O comoară pierdută de 300 de ani dintr-un naufragiu spaniol, în valoare de un milion de dolari, a fost găsită de scanfandri, scrie AP .

Ascunse sub apele turcoaz din largul unei porțiuni din Florida cunoscută drept „Coasta Comorilor”, o echipă de scafandri de la o companie de recuperare a epavelor a descoperit o încărcătură de comori spaniole pierdute de mult timp, estimată la 1 milion de dolari.

Peste 1.000 de monede din argint și aur, despre care se crede că au fost bătute în coloniile spaniole din Bolivia, Mexic și Peru, au fost descoperite în această vară în largul coastei atlantice a Floridei, a anunțat în această săptămână compania 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

Nu este pentru prima dată când acest loc oferă o astfel de comoară.

Cu secole în urmă, o flotă de nave spaniole încărcate cu aur, argint și bijuterii luate din Lumea Nouă se întorcea în Spania, când un uragan a distrus flota pe 31 iulie 1715, împrăștiind comorile în mare, potrivit 1715 Fleet Society.

Comoară de un milion de dolari descoperită de scafandrii

De-a lungul anilor, milioane de dolari în monede de aur din Flota din 1715 au fost descoperite de salvatori și vânători de comori într-o zonă de coastă ce se întinde de la Melbourne până la Fort Pierce.

Datele și însemnele monetare sunt încă vizibile pe unele dintre monedele recuperate recent, a spus compania, ceea ce reprezintă un avantaj pentru istorici și colecționari care speră să afle mai multe despre această comoară pierdută.

„Această descoperire nu este doar despre comoara în sine, ci și despre poveștile pe care le spune”, a declarat Sal Guttuso, director de operațiuni al companiei. „Fiecare monedă este o piesă de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în Epoca de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 de astfel de monede într-o singură acțiune de recuperare este rară și extraordinară.”

Echipa lui Guttuso folosește scafandri, o flotă de bărci și dispozitive de detectare a metalelor subacvatice, precum și tehnici de îndepărtare sau aspirare a nisipului pentru a cerceta fundul mării, potrivit unei notificări publice pentru o cerere de permis federal.

Zeci de monede de aur furate

Anul trecut, oficialii din Florida au anunțat că au recuperat zeci de monede de aur furate de la epavă. Suspectul a fost identificat ca fiind un membru al familiei echipei contractate de 1715 Fleet – Queens Jewels LLC pentru a lucra la sit.

Conform legii din Florida, orice „comoară” sau alte artefacte istorice „abandonate” aflate pe terenuri sau în apele deținute de stat aparțin statului. Legea cere ca aproximativ 20% din materialele arheologice recuperate să fie păstrate de stat pentru cercetare sau expunere publică.

Guttuso a declarat pentru Associated Press că echipa sa întocmește un inventar detaliat al tuturor artefactelor colectate în fiecare sezon, care este analizat de stat. Oficialii din Florida selectează până la 20% dintre obiecte pentru a fi păstrate pentru public, printr-un proces de negociere aprobat în final de o instanță federală. Restul artefactelor sunt împărțite în mod egal între proprietarii companiei de recuperare și subcontractorii acesteia.

„Vrem să facem lucrurile corect”, a spus Guttuso. „Și asta este în beneficiul oamenilor din Florida. Ele ajung în muzee”, a adăugat el, referindu-se la comori.

