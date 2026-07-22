Primăria București a transmis miercuri că intrarea STB în insolvență nu va duce la suspendarea transportului public sau la diminuarea numărului de vehicule, ci are ca scop adoptarea unor măsuri pentru menținerea serviciului, potrivit News.ro.

Ce înseamnă insolvența STB pentru călători. Primăria dă asigurări că vehiculele rămân pe traseu - Hepta

Primăria Bucureşti transmite, miercuri, că insolvenţa STB nu înseamnă oprirea transportului public sau reducerea numărului de autobuze, troleibuze şi tramvaie.

"Unul dintre principalele obiective ale solicitării insolvenţei STB îl reprezintă chiar asigurarea continuităţii serviciului public de transport - obligaţie legală, de altfel, pentru autorităţile locale", a explicat primarul general Ciprian Ciucu.

Oficialii primăriei explică faptul că, prin procedura de insolvenţă, STB recunoaşte că nu-şi mai poate plăti datoriile către creditori şi solicită protecţie legală.

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Un administrator judiciar va pregăti planul de reorganizare

Primăria Bucureşti anunţă că, după ce marţi consilierii generali au votat insolvenţa STB, judecătorul sindic numeşte un administrator judiciar, specializat în conducerea insolvenţei. Acesta prezintă un plan de reorganizare, care este aprobat de către creditorii societăţii aflate în insolvenţă.

"Acesta urmăreşte să reducă cheltuielile, să salveze societatea de la faliment şi, mai ales, să asigure plăţile creditorilor", precizează Primăria Bucureşti.

Primăria Bucureşti explică faptul că procedura opreşte creşterea datoriilor, stopează avalanşa de penalităţi pe care datoriile le generează, conturile nu pot fi poprite.

"Vorbim despre datorii de 3 miliarde lei, dintre care 1,7 miliarde de lei către ANAF, pentru neplata contribuţiilor angajaţilor, ale cărei penalităţi se ridică, în acest moment, la circa 402 milioane de lei", arată oficialii primăriei.

De asemenea, subvenţia plătită de către PMB va merge către plata salariilor angajaţilor, achiziţia de combustibil şi piese de schimb, iar pentru plata creanţelor va fi creat un cont escrow, destinat creditorilor.

"STB va trebui să verse, lunar, sumele prevăzute în schema de eşalonare a datoriilor din planul de reorganizare, alcătuit de către administratorul judiciar şi aprobat de către creditori", mai arată oficialii Primăriei Bucureşti.

"Pentru reducerea cheltuielilor STB, am solicitat ca planul de reorganizare să conţină eficientizarea traseelor STB, astfel încât acestea să nu se mai suprapună între ele sau cu traseul metroului. Linii de tramvai nu vor fi desfiinţate, atâta timp cât PMB investeşte", a punctat Ciprian Ciucu.

Consilierii generali au votat declanșarea procedurii

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a mandatat, marţi, Adunarea Generală a Acţionarilor STB să solicite Consiliului de Administraţie al societăţii declanşarea procedurii de insolvenţă.

S-au înregistrat 39 de voturi "pentru" şi şapte abţineri. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat în şedinţă că situaţia este atât de gravă, încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a Primăriei Municipiului Bucureşti. Potrivit PMB, următorul pas este depunerea cererii la Tribunalul Bucureşti, iar procedura va fi deschisă numai printr-o decizie a judecătorului-sindic.

"Ne-a trecut glonţul pe la ureche", a spus primarul Capitalei, după votul consilierilor.