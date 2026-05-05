Trei persoane au murit, după ce un avion de mici dimensiuni a intrat într-o clădire din orașul Belo Horizonte, în sud-estul Braziliei. La bord, se aflau cinci pasageri.

Pilotul și copilotul avionului au murit pe loc în urma impactului, a transmis departamentul de pompieri într-un comunicat, iar trei pasageri au fost salvați în stare gravă și transportați la spital. Inițial, autoritățile anunțaseră că la bord se aflau patru persoane.

A intrat direct în clădire

La câteva ore după incident, guvernul statului Minas Gerais a anunțat că unul dintre pasageri a murit la spital, în timp ce ceilalți doi sunt încă internați și se află în stare stabilă, scrie Reuters.

Pompierii au precizat că nu au existat răniți în rândul locatarilor și nici pagube structurale la clădire.

Avionul a decolat la începutul după-amiezii de pe aeroportul Aeroportul Pampulha, situat la aproximativ 8 km de centrul orașului Belo Horizonte, cu destinația São Paulo.

Aeronava a rămas în aer doar câteva minute înainte de a se prăbuși într-o clădire rezidențială cu trei etaje.

