Radare pe şosele şi scannere speciale în aeroport. Numărul tot mai mare al celor care încearcă să intre ilegal în ţara noastră a alertat autorităţile. În aeroportul Otopeni, mai multe scannere performante analizează actele de identitate şi identifică instant falsurile.

Numărul persoanelor care încearcă să intre în România cu documente false a crescut în ultima perioadă. Doar pe Aeroportul Otopeni, cel puțin trei oameni pe zi sunt depistați cu acte falsificate, majoritatea venind din state din afara Uniunii Europene.

Polițiștii de frontieră folosesc un sistem special de verificare, un scanner care analizează elementele de securitate ale pașapoartelor și cărților de identitate și poate detecta imediat orice fals. Cei prinși cu astfel de documente riscă dosar penal pentru fals și uz de fals, pedepsit cu până la 5 ani de închisoare. În plus, li se refuză automat intrarea în țară și pot primi interdicție de a mai călători în spațiul UE pentru o perioadă stabilită de autorități.

"Este un sistem special, despre niște scannere pe care polițiștii le folosesc în aeroportul Otopeni. Și astfel pot verifica dacă un act de identitate este fals sau este real. Practic, polițiștii pot vedea cu ajutorul acestor scannere elemente de securitate care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Și sunt foarte importante aceste scannere pe care le au polițiștii. Pentru că în ultima perioadă zilnic au fost descoperite cel puțin trei cazuri de persoane care au încercat să intre în România cu acte false.", a explicat reporterul Observator, Ana Grigore.

"Vorbim despre cărți de identitate sau despre pașapoarte falsificate. În momentul în care sunt depistate aceste persoane cu acte false, li se deschide dosar penal pentru fals și uz de fals. De asemenea, li se refuză intrarea în România și pot primi până la cinci ani de închisoare. De altfel, li se poate interzice să mai circule în Uniunea Europeană. Polițiștii ne-au spus că cele mai multe persoane care încearcă să intre în România cu acte false vin din state non-Schengen.", a adăugat reporterul Observator.

