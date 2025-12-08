Antena Meniu Search
Trafic de coşmar si nervi întinşi la maximum la aeroportul Otopeni, după ce au intrat in vigoare noile restructii pentru lucrările de la viitoarea statie de metrou. Traseul către Plecări a fost reconfigurat aşa că şoferii petrec acum zeci de minute în coloană. Autoritătile avertizează că situatia va dura mai bine de jumătate de an, aşa că luaţi în calcul să plecaţi mai devreme spre aeroport.

de Ana Grigore

la 08.12.2025 , 19:45

Astăzi, la orele prânzului, traficul din jurul aeroportului era paralizat.

"Coloana de maşini se întinde pe mai bine de un kilometru, de la DN1 până la parcarea din faţa terminalului plecări. Unii oameni au fost nevoiti sa coboare şi să meargă pe jos pentru a nu pierde avionul.", a transmis Ana Grigore, reporter Observator

"Au făcut un dezastru aici, zici că suntem după Al Doilea Război Mondial. În cât timp estimați că o să ajungeți în față? Păi am jumătate de oră trei kilometri, vă dați seama, mai fac jumătate de oră.", spune un pasager.", spune un pasager. 

Articolul continuă după reclamă

"Uitați ce au făcut! Tot au distrus! De când stați pe loc? De 20 de minute. Mai au puțin și întârzie la avion!", adaugă un alt pasager. 

De astăzi, accesul către Plecări a fost mutat, pentru a putea extinde lucrările la noua stație de metrou. Astfel, șoferii nu mai pot circula în rond ca apoi să facă dreapta, ci sunt trimiși direct după parcarea mare din fața terminalului.

"Benzile din fața terminalului Plecări au fost închise complet. În loc să lase oamenii aici, la intrare, șoferii sunt nevoiți să ocolească până în parcarea din stânga mea, unde a fost creată o zonă specială pentru debarcare.", a adăugat reporterul Observator

"La baza turnului de control era parcarea pentru microbuze, pentru autocare și autobuze mari. Aceasta a trebuit și ea închisă pentru că acolo va fi una dintre cele mai importante puncte ale stației de metrou. Autobuzele, microbuzele, au fost relocate între cele două terminale.", a declarat Teodor Postelnicu, Purtător de cuvânt Aeroport.

Cine nu a văzut noile indicatoare a plătit pentru neatenție.

"Ar trebui să pună niște semne foarte clare de deviație acolo la bifurcație pentru cei care pleacă, ca lumea să nu se trezească ducându-se spre Sosiri și după să intre prin toată parcarea de Sosiri, să plătești parcarea ca să poți să vii aici. Ați pățit-o? Da, bineînțeles. Zece lei pentru 30 de secunde ca să putem să intrăm.", spune un bărbat

"Am intrat la Sosiri, am plătit parcare. Bătaie de joc.", adaugă alt pasager nemulţumit.

Restricțiile de trafic vor dura mai bine de șase luni, în funcție de evoluția lucrărilor la Magistrala 6. Șantierele de la noua linie de metrou au dat peste cap traficul din nordul Capitalei, iar lucrările din centrul orașului Otopeni au redus circulația pe DN1 la două benzi pe sens. Oficialii din transporturi promit că bucureștenii vor putea circula cu metroul până la aeroport la finalul anului 2028.

