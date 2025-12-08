Doi bărbați din Sri Lanka au încercat să intre ilegal în România cu pașapoarte ale altor persoane. Ei fost prinși de polițiștii de frontieră pe Aeroportul Otopeni.

Doi bărbați din Sri Lanka, prinși cu pașapoartele altor persoane pe Aeroportul Otopeni - politiadefrontiera.ro

Cei doi bărbați au ajuns pe Aeroportul Otopeni venind din Istanbul. La controlul de frontieră, bărbații au prezentat polițiștilor pașapoarte emise de autoritățile din Malaezia, țară care este exceptată de la deținerea unei vize pentru călătoriile în Spațiul Schengen.

În urma verificărilor, s-a stabilit că persoanele prezente la control nu corespund cu cele din documente, acestea aparținând de fapt altor persoane.

După cercetări, polițiștii au stabilit că cei doi bărbați sunt din Sri Lanka, stat care are nevoie de viză pentru călătoriile în Spațiul Schengen. Ei au spus că au încercat să intre ilegal în România deoarece intenționau să ajungă într-un stat din vestul Europei în căutarea unui loc de muncă.

Bărbații au fost returnați de către compania transportatoare la Istanbul. Acestora le-au fost aplicate interdicții de intrare pe teritoriul statelor membre Schengen pentru o perioadă de cinci ani.

