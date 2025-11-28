Antena Meniu Search
Scene șocante la Cluj: și-a agresat partenera, a ameninţat-o cu moartea și i-a spus că e "un om de nimic"

Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Cluj-Napoca, după ce şi-ar fi agresat partenera, lovind-o cu pumnii şi picioarele în faţă şi în alte zone ale corpului. Acesta este acuzat şi că i-ar fi pus un cuţit la gât şi a ameninţat-o cu moartea, spunând că este "un om de nimic care nu merită să trăiască", informează News.ro.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 16:51
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au anunţat, vineri, că un bărbat este cercetat pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie. 

"În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în baza unei rezoluţii infracţionale unice şi la intervale de timp diferite, în timp ce se afla, împreună cu concubina sa, persoana vătămată, în locuinţa comună situată în mun. Cluj-Napoca, în data de 24.11.2025, în jurul orei 20:00, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, a agresat-o fizic pe persoana vătămată prin aceea că i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feţei -mai exact a urechii stângi şi a ochiului drept-, în zona toracică şi în cea a membrelor inferioare şi superioare", au afirmat procurorii.

Ei au menţionat că a doua zi a bătut-o pe femeie, aplicându-i mai multe lovituri cu pumnii atât în zona feţei, cât şi în celelalte zone ale corpului.

De asemenea, după trei ore, el a ameninţat-o cu moartea pe femeie. 

"În data de 25.11.2025, în jurul orei 10:00, a agresat-o fizic pe persoana vătămată prin aceea că ia aplicat mai multe lovituri cu pumnii şi cu picioarele pe suprafaţa corpului, după care a ameninţat-o cu un cuţit de bucătărie, pe care i l-a poziţionat în zona gâtului, spunându-i că o va omorî şi că este un om de nimic care nu merită să trăiască, cauzându-i prin acestea persoanei vătămate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de 23-25 de zile de îngrijiri medicale", au mai transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. 

Bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Cluj-Napoca, iar instanţa a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

