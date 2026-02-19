Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Prognoză specială pentru Bucureşti. Revin ninsorile şi temperaturile scad puternic

La câteva ore de la codul portocaliu de zăpadă care a blocat Capitala, meteorologii au emis o nouă informare pentru Bucureşti. Astfel, conform ANM, ziua de joi va fi una însorită, dar de vineri se strică din nou vremea.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 10:17
Prognoză specială pentru Bucureşti. Revin ninsorile şi temperaturile scad puternic Prognoză specială pentru Bucureşti. Revin ninsorile şi temperaturile scad puternic - Profimedia

Conform sursei citate, pentru intervalul 19.02.2026, ora 10:00 şi 20.02.2026, ora 08:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

În intervalul 20.02.2026, ora 08:00 şi 21.02.2026, ora 08:00, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații, pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea (viteze de 50...55 km/h). Temperatura maximă va fi de 2...4 grade, iar cea minimă de -3...-2 grade.

Pentru intervalul 21.02.2026, ora 08:00 şi 22.02.2026, ora 10:00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3...-1 grad, iar cea minimă de -5...-3 grade.

Articolul continuă după reclamă

În intervalul 19.02.2026, ora 10:00 - 22.02.2026, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitațiile moderate cantitativ, stratul de zăpadă, intensificările de vânt și vremea rece.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza bucuresti ninsoare polei temperaturi
Înapoi la Homepage
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
GALERIE FOTO. Cât a costat bobul României folosit de Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanță rară cu bani puțini
Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro
Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Vremea » Prognoză specială pentru Bucureşti. Revin ninsorile şi temperaturile scad puternic