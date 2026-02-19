Prognoză specială pentru Bucureşti. Revin ninsorile şi temperaturile scad puternic

La câteva ore de la codul portocaliu de zăpadă care a blocat Capitala, meteorologii au emis o nouă informare pentru Bucureşti. Astfel, conform ANM, ziua de joi va fi una însorită, dar de vineri se strică din nou vremea.

Conform sursei citate, pentru intervalul 19.02.2026, ora 10:00 şi 20.02.2026, ora 08:00, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

În intervalul 20.02.2026, ora 08:00 şi 21.02.2026, ora 08:00, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații, pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea (viteze de 50...55 km/h). Temperatura maximă va fi de 2...4 grade, iar cea minimă de -3...-2 grade.

Pentru intervalul 21.02.2026, ora 08:00 şi 22.02.2026, ora 10:00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3...-1 grad, iar cea minimă de -5...-3 grade.

În intervalul 19.02.2026, ora 10:00 - 22.02.2026, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitațiile moderate cantitativ, stratul de zăpadă, intensificările de vânt și vremea rece.

