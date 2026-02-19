Cupa Mondială 2026. Lot Norvegia: Erling Haaland este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Erling Haaland, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Norvegiei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Norvegiei, formaţie ce reprezintă Europa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Norvegiei a fost repartizată în Grupa I la Campionatul Mondial, alături de Franţa, Senegal şi Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 2 (Bolivia, Surinam sau Irak), şi intră în competiţie pe 17 iunie, de la 01.00, ora României, când dă piept cu Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 2 (Bolivia, Surinam sau Irak), pe Boston Stadium.

Pentru Norvegia urmează meciurile cu Senegal, 23 iunie, ora 03.00, New York/New Jersey Stadium, şi cu Franţa, 26 iunie, ora 22.00, Boston Stadium.

Program meciuri Norvegia la Cupa Mondială 2026:

17 iunie, ora 22.00, Câştigătoare baraj intercontinental IC Path 2 - Norvegia

23 iunie, ora 03.00, Norvegia - Senegal

26 iunie, ora 22.00, Norvegia - Franţa

Cum s-a calificat Norvegia la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Norvegiei a făcut o adevărată demonstraţie de forţă în preliminarii. A câştigat cu victorii pe linie o grupă cu Italia, Israel, Estonia şi Moldova.

Ba chiar nordicii au bătut record după record în ceea ce priveşte rezultatele, oamenii lui Stale Solbakken surclasând Italia, 3-0 şi 4-1, Israel, 5-0 şi 4-2, Estonia, 4-1 şi 1-0, şi Moldova, 11-1 şi 5-0.

Lot Norvegia

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Stale Solbakken să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Ørjan Nyland, Mathias Dyngeland, Sander Tangvik, Egil Selvik.

Fundaşi - Kristoffer Ajer, Leo Skiri Østigård, David Møller Wolfe, Julian Ryerson, Fredrik André Bjørkan, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Sondre Langås, Andreas Hanche-Olsen, Eivind Helland, Sebastian Sebulonsen, Tobias Guddal, Jostein Gundersen, Colin Rösler, Stian Rode Gregersen.

Mijlocaşi - Morten Thorsby, Patrick Berg, Sander Berge, Kristian Thorstvedt, Kristian Arnstad, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Thelo Aasgaard, Aron Dønnum, Sverre Nypan, Martin Ødegaard, Felix Horn Myhre, Lasse Berg Johnsen, Jens Petter Hauge.

Atacanţi - Erik Botheim, Aune Heggebo, Alexander Sorloth, Erling Haaland, Andreas Schjelderup, Jørgen Strand Larsen.

Top jucători Norvegia: Erling Haaland este vedeta echipei

Atacantul Erling Haaland, de la Manchester City, este, de departa, vedeta naţionalei de fotbal a Norvegiei. Jucătorul de 25 de ani este cotat la 200 de milioane de euro. Alături de Haaland strălucesc fotbalişti precum Martin Odegaard, de la Arsenal Londra, cotat la 75 de milioane de euro, Jorgen Strand Larsen, de la Crystal Palace, cotat la 40 de milioane de euro, Antonio Nusa, de la RB Leipzig, cotat la 32 de milioane de euro, sau Sander Berge, de la Fulham, cotat la 25 de milioane de euro.

Erling Haaland este tipul de fotbalist care nu mai are nevoie de nicio prezentare. În ciuda vârstei încă relativ fragede, cifrele vorbesc pentru el. A marcat 20 de goluri în 50 de meciuri jucate pentru Molde, 29 de goluri în 27 de meciuri jucate pentru Red Bull Salzburg, 86 de goluri în 89 de meciuri jucate pentru Borussia Dortmund, 153 de goluri în 183 de meciuri jucate pentru Manchester City şi 55 de goluri în 48 de selecţii la naţionala Norvegiei. A fost campion al Austriei, cu Red Bull Salzburg, câştigător al Cupei Germaniei, cu Borussia Dortmund şi dublu campion al Angliei, câştigător al Ligii Campionilor şi câştigător al Supercupei Europei, cu Manchester City.

Stale Solbakken este antrenorul Norvegiei

Naţionala de fotbal a Norvegiei este condusă, încă din 2020, de Stale Solbakken, un tehnician în vârstă de 58 de ani. Solbakken a jucat pentru Lillestrom, Wimbledon, Aalborg sau FC Copenhaga şi a marcat nouă goluri în 58 de selecţii la naţionala Norvegiei. Le-a pregătit pe FC Copenhaga, FC Koln şi Wolverhampton, înainte de a deveni selecţioner al Norvegiei.

Ca jucător, Solbakken a fost dublu campion al Danemarcei, cu Aalborg, în 1999, şi cu FC Copenhaga, în 2001. Ca antrenor, Solbakken a fost de opt ori campion al Danemarcei, de patru ori câştigător al Cupei Danemarcei şi campion al Scandinaviei, toate trofeele fiind cucerite cu FC Copenhaga.

Palmaresul Norvegiei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Norvegiei participă doar pentru a 4-a oară la un turneu final de Campionat Mondial. Nordicii au "spart gheaţa" la Mondialul din 1938, din Franţa, când au fost eliminaţi încă din primul tur, 1-2, după prelungiri, cu Italia.

Au urmat ediţiile din 1994, Statele Unite ale Americii, şi 1998, Franţa. În 1994, Norvegia nu a trecut de o grupă cu Mexic (1-0), Italia (0-1) şi Irlanda (0-0). În 1998, Norvegia a terminat pe locul 2 o grupă cu Maroc (2-2), Scoţia (1-1) şi Brazilia (2-1), şi a fost eliminată în optimi, 0-1 cu Italia.

