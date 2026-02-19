Cupa Mondială 2026. Lot Senegal: Nicolas Jackson este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Nicolas Jackson, de la Bayern Munchen, este vedeta naţionalei de fotbal a Senegalului - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Senegalului, formaţie ce reprezintă Africa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Senegalului a fost repartizată în Grupa I la Campionatul Mondial, alături de Franţa, Câştigătoarea barajului intercontinental IC Path 2 (Bolivia, Surinam sau Irak) şi Norvegia, şi intră în competiţie pe 16 iunie, de la 22.00, ora României, când dă piept cu Franţa, pe New York/New Jersey Stadium.

Pentru Senegal urmează meciurile cu Norvegia, 23 iunie, ora 03.00, New York/New Jersey Stadium, şi cu Câştigătoarea barajului IC Path 2 (Bolivia, Surinam sau Irak), 26 iunie, ora 22.00, Toronto Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Senegal la Cupa Mondială 2026:

16 iunie, ora 22.00, Franţa - Senegal

23 iunie, ora 03.00, Norvegia - Senegal

26 iunie, ora 22.00, Senegal - Câştigătoare baraj IC Path 2

Cum s-a calificat Senegal la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Senegalului s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat o grupă cu RD Congo, Sudan, Togo, Mauritania şi Sudanul de Sud. Senegal a înregistrat şapte victorii şi trei egaluri, având un golaveraj de 22-3 şi două puncte avans faţă de principala urmăritoare, RD Congo.

Senegal a încasat toate cele trei goluri în cele două confruntări cu Republica Democrată Congo, 1-1 acasă şi 3-2 în deplasare. În rest, Senegal a făcut 2-0 şi 0-0 cu Sudan, 2-0 şi 0-0 cu Togo, 4-0 şi 1-0 cu Mauritania şi 4-0 şi 5-0 cu Sudanul de Sud.

Lot Senegal

Este de aşteptat ca din lotul lărgit al selecţionerului Pape Thiaw să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Yehvann Diouf, Édouard Mendy, Mory Diaw.

Fundaşi - Mamadou Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, Antoine Mendy, El Hadji Malick Diouf, Ilay Camara, Moustapha Mbow, Abdou Diallo, Moussa N'Diaye.

Mijlocaşi - Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Habib Diarra, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Ousseynou Niang, Pape Gueye, Mamadou Camara, Rassoul Ndiaye, Nampalys Mendy, Cheikh Niasse, Dion Lopy.

Atacanţi - Assane Diao, Ousmane Sow, Abdallah Sima, Idrissa Gueye, Richard Sagna, Boulaye Dia, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Cheikh Sabaly, Ibrahim Mbaye.

Top jucători Senegal: Nicolas Jackson este vedeta echipei

Nicolas Jackson, atacantul lui Bayern Munchen, este considerat vedeta naţionalei de fotbal a Senegalului. Jucătorul de 24 de ani este cotat la 45 de milioane de euro. Alături de Nicolas Jackson strălucesc şi Iliman Ndiaye, de la Everton, cotat la 45 de milioane de euro, Ismaila Sarr, de la Crystal Palace, cotat la 35 de milioane de euro, Pape Matar Sarr, de la Tottenham Hotspur, cotat la 35 de milioane de euro, şi Habib Diarra, de la Sunderland, cotat la 32 de milioane de euro.

Nicolas Jackson este tipul de fotbalist care, în ciuda vârstei fragede, a atins deja cifre absolut remarcabile. Atacantul a marcat 13 goluri în 48 de meciuri pentru Villarreal, 30 de goluri în 81 de meciuri jucate pentru Chelsea Londra, cinci goluri în 22 de meciuri jucate pentru Bayern Munchen şi şapte goluri în 31 de selecţii la naţionala Senegalului. Jackson a câştigat Conference League şi Campionatul Mondial al cluburilor, cu Chelsea Londra, şi Cupa Africii pe Naţiuni, cu naţionala Senegalului.

Pape Thiaw este antrenorul Senegalului

Naţionala de fotbal a Senegalului este condusă, din 2024, de fostul internaţional Pape Thiaw. Tehnicianul de 45 de ani a jucat la St. Etienne, Strasbourg, Lausanne, Dinamo Moscova, Metz sau Deportivo Alaves, a marcat cinci goluri în 16 selecţii la naţionala Senegalului şi a antrenat pe Niarry Tally şi echipa a doua a Senegalului înainte de a deveni selecţionerul naţionalei de seniori a Senegalului.

Pape Thiaw nu se poate lăuda cu un palmares extraordinar, dar până acum pare să fie soluţia ideală pentru banca acestei naţionale. Cu el la timonă, Senegal a câştigat 17 dintre cele 21 de meciuri jucate şi a pierdut unul singur, având un golaveraj de 49-8. De altfel, singurul meci pierdut de Senegal cu Thiaw pe bancă a fost un amical cu Brazilia, 0-2, în noiembrie anul trecut.

Palmaresul Senegalului la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Senegalului participă doar pentru a 4-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. Prima participare, Japonia şi Coreea de Sud 2002, a fost şi cea mai de succes participare. Atunci, Senegal a terminat pe locul 2 o grupă de foc cu Danemarca (1-1), Uruguay (3-3) şi Franţa (1-0), deşi Franţa intra în competiţie din postura de campioană mondială en-titre. A urmat un 2-1 cu Suedia, după prelungiri, în faza optimilor de finală, şi o eliminare în faza sferturilor de finală, 0-1, tot după prelungiri, cu Turcia.

La ediţia din Rusia, 2018, Senegal nu a trecut de grupe. A fost 2-1 cu Polonia, 2-2 cu Japonia şi 0-1 cu Columbia. Senegal a fost, atunci, depăşită de Japonia în drumul spre optimi. cele două formaţii au încheiat grupa cu câte 4 puncte şi golaveraj 4-4, plus un rezultat de egalitate în meci direct, astfel că s-a ajuns, pentru a se efectua departajare, la clasamentul fair play, ierarhie în care Japonia stătea mai bine, -4 puncte, decât Senegal, -6 puncte.

La ediţia precedentă, Qatar 2022, Senegal a terminat pe locul 2 o grupă cu Olanda (0-2), Ecuador (2-1) şi Qatar (3-1) şi a fost eliminată în optimi, 0-3 cu Anglia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰