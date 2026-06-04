De luna viitoare intră în fabricaţie maşinile care nu pornesc dacă şoferul a băut. Măsura face parte dintr-un program prin care Uniunea Europeană îşi propune să elimine total decesele în accidente rutiere până în anul 2050.

De la 1 iulie, toate maşinile noi fabricate pentru piaţa Uniunii Europene vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui etilotest.

Fiecare producător va decide cum integrează sistemul în mașini. O variantă este conectarea unui etilotest, iar motorul pornește doar după ce șoferul suflă. O altă soluție este cea a senzorilor montați în bord, care pot detecta automat alcoolul din aerul expirat, fără ca şoferul să se implice în vreun fel.

Măsura face parte dintr-un pachet european destinat creşterii siguranţei pe şosele. Folosirea acestor sisteme pe scară largă ar putea reduce cu până la 65% accidentele mortale provocate de şoferi cu reflexe amoţite de alcool.

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Producătorii auto au început deja să pregătească maşinile pentru instalarea dispozitivului.

"În primă fază, acest sistem va fi ca o opţiune şi ulterior, dacă se va da o lege la nivel european, cum a fost şi cu sistemul 112 de SOS, de apelare de urgenţă probabil şi acest sistem o să urmeze această cale. Posibil, costul ăsta va fi transferat către clienţi, către clientul final, undeva la câteva sute de euro", a declarat Cosmin Vâlcu, manager vânzări maşini chinezeşti.

Tehnologia existentă acum la unele maşini s-a dovedit imperfectă. Senzorii blochează uneori motorul şi dacă depistează vapori de alcool din parfum concentrat sau apă de gură. După ce unii şoferi băuţi i-au pus pe pasageri să sufle în alcooltest în locul lor, companiile auto au montat camere cu infraroşu în spatele volanului.

"În funcţie de mimică şi de dilatarea pupilelor, maşina citeşte şi ştie dacă eşti în stare de ebrietate. Nu poate să oprească maşina sau să preia controlul sută la sută, doar te anunţă, te atenţionează să iei o pauză", a explicat Cosmin Vâlcu.

Un studiu al Poliţiei demonstrează că aceste sisteme sunt utile. Deşi 9 din 10 şoferi evită alcoolul dacă sunt cu maşina, aproape o treime consideră că pot să conducă în siguranţă şi după ce beau sau mai multe beri. Peste un sfert cred că îşi păstrează reflexele după unu sau mai multe pahare cu vin şi mulţi spun că 40 de mililitri de "tărie" nu reprezintă un pericol la volan.

"Uşor, uşor, oamenii vor înţelege că trebuie să găsească metodele necesare pentru a fi în siguranţă. Sunt multe state vest europene care au asemenea reglementări şi care utilizează asemenea sisteme. Inclusiv la noi în zona transportului public există dotare cu asemenea dispozitive", a precizat Costin Tătuc, specialist siguranţa rutieră.

Sistemul funcţionează şi la Bucureşti. Cele mai noi troleibuze sunt dotate cu etiloteste. La începutul programului, şoferii sunt obligaţi să facă un test de alcoolemie direct la bord. Dacă rezultatul nu este zero, vehiculul nu porneşte, iar şeful garajului ia măsuri împotriva conducătorului auto.

În Belgia, Olanda, Polonia și Danemarca, şoferii prinși băuți scapă de suspendarea permisului pentru câţiva ani dacă îşi montează singuri un etilotest în maşină care costă 2.000 de euro.