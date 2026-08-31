Mâncarea înghite tot mai mult din coșul de cumpărături al românilor, iar ce rămâne se taie de la bere, ciocolată și produse de curățenie. Datele pe primul semestru arată o piață care crește doar pe hârtie: valoarea vânzărilor urcă, însă doar pentru că prețurile au crescut, nu pentru că românii cumpără mai mult. De fapt, se întâmplă exact invers. Oamenii trec pragul magazinelor la fel de des ca anul trecut, dar pleacă acasă cu plasa mai goală.

Cum arată coşul de cumpărături în vremuri cu scumpiri galopante? E mai gol şi conţine în special produsele de bază.

Cumpărăm mai puţine băuturi alcoolice. De exemplu, berea e produsul care dispare cel mai des din coşul de cumpărături. Cumpărăm şi mai puţini detergenţi şi mai puţine dulciuri. Asta în timp ce cumpărăm la fel de des alimente, lactate, fructe, legume şi carne. Cafeaua este însă o excepţie. Deşi s-a scumpit, românii o cumpără în continuare.

Produsele s-au scumpit cu până la 20%

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Cafeaua costă acum cu aproape 20% mai mult. Produsele cu zahăr s-au scumpit cu 10%, iar berea, cu 8%, în ultimul an. Prețurile mai mari îi fac pe clienți să se gândească de două ori înainte să pună produsul în coș.

Persoană: Renunţ. Depinde de bugetul pe care îl am.

Reporter: Dulciuri cumpăraţi mai rar?

Persoană: Mai puţin. Nu arunc cu banii aşa, bugetul este cum este. Au crescut preţurile, salariile sunt aceleaşi.

Reporter: E coşul de cumpărături mai gol?

Persoană: Uneori. Pot să renunţ la anumite mofturi, dulciuri. Dar necesităţile rămân.

Persoană: În ce priveşte băutura, da.

Reporter: Ce ţine de plăcerile personale. Vicii, în general. Acolo renunţaţi?

Persoană: Da.

"Anul trecut am înregistrat o scădere de 4%, ducându-ne la minimul istoric pentru piaţa berii din România. Avem toate premisele să credem că şi în acest an trendul se va păstra. În ce priveşte sectorul berii, a fost puternic afectat de impredictibilitate fiscală. Am avut o creştere a accizei de peste 55%", explică Constantin Bratu, director Berarii României.

"Creșterea care vine din taxa pe zahăr, în cazul ciocolatei. Pe de altă parte, avem climatul de instabilitate, astfel că românii prioritizează categoriile esențiale, iar răsfățul trece în plan secund", menţionează Michael Kaiser, CEO magazin online.

Iar puterea lor de cumpărare e cu circa 7% mai mică decât anul trecut

Românii consumă mai calculat

"Românul nu a încetat să consume. Ci consumă mai calculat, taie de unde poate, caută promoţiile, schimbă marca. Fidelizarea a dispărut. Cumpără cantităţi mai mici. Nu mai cumpără după preferinţă, ci după preţ şi nevoi", explică Feliciu Paraschiv, asociația comercianţilor mici şi mijlocii.

Piața bunurilor de larg consum a crescut cu doar 3,4% în prima jumătate a anului, de aproape trei ori mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Și chiar și această creștere vine aproape numai din scumpiri, pentru că românii au pus mai puține produse în coș. Se schimbă, de altfel, și felul în care facem cumpărăturile: dispar drumurile mari, de aprovizionare, și se înmulțesc coșurile mici, de una-două categorii, făcute după ofertă.