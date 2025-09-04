Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Seară de foc pentru pompieri. Au avut intervenţii contra-cronometru în Capitală şi Ilfov

Seară de foc pentru pompierii din Capitală şi Ilfov, care au avut intervenţii contra-cronometru. Aceştia au fost chemaţi să stingă două incendii care au izbucnit la doar câţiva kilometri unul de altul.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 08:36

Acoperişul unei clădiri istorice abandonate a fost cuprins de flăcări și s-a făcut scrum în doar câteva minute. Echipajele au ajuns rapid la faţa locului, însă structura a fost grav afectată şi riscă acum să se prăbușească.

La câţiva kilometri distanţă, anexa unei clădiri a fost înghițită de foc. Incendiul s-a extins cu viteză şi a pus în pericol întreaga locuinţă.

 Din fericire, în ambele cazuri nu au fost înregistrate victime. Autoritățile au deschis anchete pentru a stabili cauzele izbucnirii incendiilor.  

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu capitala pompieri
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Evenimente » Seară de foc pentru pompieri. Au avut intervenţii contra-cronometru în Capitală şi Ilfov