Seară de foc pentru pompierii din Capitală şi Ilfov, care au avut intervenţii contra-cronometru. Aceştia au fost chemaţi să stingă două incendii care au izbucnit la doar câţiva kilometri unul de altul.
Acoperişul unei clădiri istorice abandonate a fost cuprins de flăcări și s-a făcut scrum în doar câteva minute. Echipajele au ajuns rapid la faţa locului, însă structura a fost grav afectată şi riscă acum să se prăbușească.
La câţiva kilometri distanţă, anexa unei clădiri a fost înghițită de foc. Incendiul s-a extins cu viteză şi a pus în pericol întreaga locuinţă.
Din fericire, în ambele cazuri nu au fost înregistrate victime. Autoritățile au deschis anchete pentru a stabili cauzele izbucnirii incendiilor.
