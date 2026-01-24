Căutări contracronometru în județul Cluj, după dispariția unui copil de doar patru ani. Băiatul din Gherla a căzut ieri în apele reci ale Someșului Mic și este căutat în continuare de scafandri. Copilul se afla pe malul râului, împreună cu un verișor, când amândoi au alunecat în apă. Un adolescent a reușit să-l salveze doar pe unul dintre ei.

Pompierii s-au întors din nou la Gherla, pe malul Someşului Mic, pentru a continua căutările. Au început din nou să caute exact în zona în care ieri Sebastian a dispărut în apele Someşului înghețat și încet, încet au înaintat în aval către Dej.

Căutările continuă pentru trupul băieţelului

Someşul este însă înghețat pe ambele părți, astfel că misiunea pompierilor nu este deloc una ușoară. Prima dată salvatorii sparg gheața pentru a-și crea un perimetru de lucru, iar mai apoi un scafandru echipat cu un costum special care să îl protejeze de temperaturile scăzute, caută la pas, dar prin apă.

Articolul continuă după reclamă

De pe mal, alți pompieri caută și în vegetația deasă, de pe margine, dar și în crengile copacilor lăsați spre apă. Atât salvatorii cât și familia celui mic sunt conștienți că, din păcate, nu mai vorbim despre operațiune de salvare, ci mai mult despre una de recuperare a trupului celui mic, pentru că încă de ieri, atunci când a căzut în apă, Sebastian a fost luat de curent și băgat sub stratul de gheață. Între timp celalt băiat care a reușit să fie salvat și-a revenit încă este internat în spital, dar este conștient că este în afara oricărui pericol și în doar câteva zile va fi externat.

Misiunea contracronometru de salvare a avut loc la aproximativ 14 kilometri de municipiul Dej. Cei doi verişori, ambii de 4 ani, au plecat la derdeluș, însă la un moment dat au ajuns pe râul Someșul Mic. Stratul de gheaţă a cedat, iar cei mici au căzut în apă.

"O fracţiune de secundă s-a întâmplat toată treaba. Mama copilului l-a dus în casă cu băiatul celălalt, i-a pus să mănânce şi a mers în vecini să îţi caute fiica cea mare şi într-o fracţiune de secundă ei au venit la Someş", a povestit o localnică.

O clipă de neatenție, urmată de dezastru

Un copil de 9 ani a fost martor la tragedie. A văzut cum cei doi au căzut în râu și a alergat imediat după ajutor. Un adolescent de 17 ani a sărit fără să stea pe gânduri în apă și a reușit să îl scoată pe unul dintre copii, dus câțiva metri de curent, departe de mal.

"După ce l-am scos l-am pus pe gheaţă, am încercat să îi fac trei resuscitări, după a venit un om, l-a dezbrăcat şi a pus o pătură pe el. Nu puteam să îl las în apă că e şi el un suflet", a declarat adolescentul salvator.

"Copilul era leşinat, i-am zis să îi facă palpitaţii, i-au făcut palpitaţii, i-au suflat în gură, mi l-au dat mie. I-am tras hainele jos să nu facă impact de la răceală şi l-am dat la o mătuşă de-a lui să îl învelească într-o geacă să îl ducă în casă", a spus un martor.

Al doilea copil, căutat în continuare de scafandri

După câteva minute oamenii şi-au dat seama că lipseşte şi al doilea băiat. Au început imediat căutările. În zadar, însă.

"Nu am fost siguri că copilul ăla a fost dispărut în apă. Întâi am căutat noi pe aici prin curte. L-am căutat pe copil peste tot, am văzut că nu e. Ştiam că copilul nu lipseşte de lângă mă-sa atâta vreme. Ne-am dat seama că şi el s-a înecat în apă", a adăugat o femeie.

"M-au sunat să vin repede că mi-a murit copilul în apă. Am umblat să îl căutăm, d'apoi n-am mai găsit nimic", a explicat tatăl copilului dispărut.

Salvatori din două oraşe participă la cautări

Pentru salvatorii veniţi din două oraşe, misiunea de salvare a fost mai grea decât s-au aşteptat.

"Concomitent a fost necesară spargerea gheţii, care acoperea o bună parte din luciul apei, iar de pe mal s-au efectuat căutări în aval, pe o lungime de aproximativ 600 de metri", a transmis Andrei Biriş, ISU Cluj.

Incidentul vine la nici o săptămână de când o fetiţă de 5 ani a fost salvată la limită din apa îngheţată a unui lac din Craiova. Un bărbat din India a fost primul care a sărit să o scoată din apa rece, însă a căzut şi el în lac după ce gheaţa s-a rupt.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰