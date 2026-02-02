Copilul de patru ani din Gherla care a căzut în Someşul Mic este de negăsit! Este a 11-a zi în care scafandrii îi caută trupul în apele reci, însă, fără rezultat.

Căutările au ajuns tocmai în zona barajului din localitatea Mănăstirea, aflat la zece kilometri distanţă de locul în care s-a petrecut tragedia. În misiune s-au alăturat şi scafandri de la salvamont. Vă amintim că băieţelul era la derdeluş pe malul râului, împreună cu un verişor, iar la un moment dat au alunecat în apă.

Un copil de 9 ani a fost martor la tragedie. A văzut cum cei doi au căzut în râu și a alergat imediat după ajutor. Un adolescent de 17 ani a sărit fără să stea pe gânduri în apă și a reușit să îl scoată pe unul dintre copii, dus câțiva metri de curent, departe de mal.

"După ce l-am scos l-am pus pe gheaţă, am încercat să îi fac trei resuscitări, după a venit un om, l-a dezbrăcat şi a pus o pătură pe el. Nu puteam să îl las în apă că e şi el un suflet", a declarat adolescentul salvator.

Articolul continuă după reclamă

"Copilul era leşinat, i-am zis să îi facă palpitaţii, i-au făcut palpitaţii, i-au suflat în gură, mi l-au dat mie. I-am tras hainele jos să nu facă impact de la răceală şi l-am dat la o mătuşă de-a lui să îl învelească într-o geacă să îl ducă în casă", a spus un martor.

Al doilea copil, căutat în continuare de scafandri

După câteva minute oamenii şi-au dat seama că lipseşte şi al doilea băiat. Au început imediat căutările. În zadar, însă.

"Nu am fost siguri că copilul ăla a fost dispărut în apă. Întâi am căutat noi pe aici prin curte. L-am căutat pe copil peste tot, am văzut că nu e. Ştiam că copilul nu lipseşte de lângă mă-sa atâta vreme. Ne-am dat seama că şi el s-a înecat în apă", a adăugat o femeie.

"M-au sunat să vin repede că mi-a murit copilul în apă. Am umblat să îl căutăm, d'apoi n-am mai găsit nimic", a explicat tatăl copilului dispărut.

Salvatori din două oraşe participă la cautări

Pentru salvatorii veniţi din două oraşe, misiunea de salvare a fost mai grea decât s-au aşteptat.

"Concomitent a fost necesară spargerea gheţii, care acoperea o bună parte din luciul apei, iar de pe mal s-au efectuat căutări în aval, pe o lungime de aproximativ 600 de metri", a transmis Andrei Biriş, ISU Cluj.

Incidentul vine la nici o săptămână de când o fetiţă de 5 ani a fost salvată la limită din apa îngheţată a unui lac din Craiova. Un bărbat din India a fost primul care a sărit să o scoată din apa rece, însă a căzut şi el în lac după ce gheaţa s-a rupt.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰