Copilul de patru ani din Gherla care a căzut în Someşul Mic este în continuare de negăsit! Acum, la aproape două săptămâni de la dispariție, salvatorii îi caută trupul în apele reci cu drone dotate cu inteligență artificială.

La căutări participă în continuare scafandrii din cadrul ISU Cluj, pompieri, localnici, iar de câteva zile s-au alăturat și cei de la Salvamont și Salvaspeo, pentru că zona de căutare este deja foarte mare.

Ajunși la 10-15 kilometri de locul în care Sebastian, băiatul de 4 ani, a dispărut în apele Someșului Mic, a fost adusă inclusiv o dronă specială care folosește inteligență artificială. Imaginile captate de această dronă sunt transmise către Centrul de Date și Analiză Salvamont din județul Gorj, unde sunt introduse într-un program care folosește tot inteligența artificială, capabil să detecteze trupul unei persoane de la o distanță foarte mare.

Din păcate, după 14 zile de căutări, trupul băiatului este încă de negăsit. Acum căutările se concentrează în zona barajului de la Mănăstirea, de lângă Dej, la 10 kilometri distanță de locul în care copilul a ajuns în Someș.

În urmă cu două săptămâni, băiatul de 4 ani, alături de verișorul său de 5 ani, se jucau pe marginea râului, dar gheața s-a spart și au ajuns în apă. Un tânăr aflat pe margine a reușit să îl salveze pe cel de 5 ani, dar Sebastian, băiatul de 4 ani, a dispărut sub gheață.

