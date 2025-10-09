Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova

România este pregătită să sprijine Republica Moldova în cazul unui atac rusesc, afirmă generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Într-un interviu acordat Euronews, acesta avertizează asupra riscurilor unui război hibrid și subliniază vulnerabilitatea strategică a Porții Focșanilor, dar și capacitatea României de a rezista în fața unui agresor, dacă sunt consolidate apărarea, industria și reziliența populației.

România este pregătită să sprijine Republica Moldova în cazul unui atac militar din partea Rusiei, fără a implica neapărat o intervenție directă cu trupe, ci prin mijloace precum instruire, echipamente militare și sprijin logistic, a explicat șeful armatei la Euronews. Întrebat cum ar putea România să ajute Republica Moldova în cazul unei agresiuni ruse, generalul Gheorghiță Vlad a declarat: "Armata română ajută Republica Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă. Avem foarte multe programe de instruire în comun, programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență armatei Moldovei să-și dezvolte capacitățile de apărare. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova, avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot în caz de atac".

Întrebat dacă sprijinul oferit Moldovei ar implica și NATO, generalul a precizat: "În mare parte, da. Dar nu uitați că avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova și, mai ales, cetățenii români din Republica Moldova".

Ce este Poarta Focșanilor, punctul vulnerabil prin care ruşii ar putea invada

Generalul a fost întrebat și despre Poarta Focșanilor, un coridor geostrategic din estul României, care este ușor accesibil, dar greu de apărat. Este un punct esențial pentru mobilitatea militară spre flancul estic al NATO, iar din acest motiv a fost comparat cu coridorul Suwalki din Polonia, prin care armata rusă ar putea încerca să fragmenteze apărarea Alianței. "Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwałki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate, astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate. Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult", a explicat generalul.

Şeful armatei: Este puțin probabil ca Rusiei să declanșeze un atac asupra unui stat NATO

Generalul Gheorghiță Vlad a mai subliniat că România este pregătită pentru a face față unei eventuale agresiuni din partea Rusiei, chiar dacă un atac direct este puțin probabil. El a tras atenţia că amenințarea reală vine din războiul hibrid și cognitiv, iar capacitatea de rezistență a unei țări depinde de trei factori-cheie: o populație pregătită, o industrie de apărare funcțională și combaterea eficientă a dezinformării.

"Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare. Ca șef al Apărării, nu spun că partea de nord este cel mai vulnerabil flanc. Eu trebuie să iau în considerare că cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est și noi să ne pregătim corespunzător pentru apărarea țării. Am spus că Armata trebuie să fie pregătită să acționeze corespunzător în zona noastră de responsabilitate. Nu aș putea face comparație între flancuri. Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o apărare colectivă eficientă".

Întrebat dacă România poate rezista cât a rezistat Ucraina în faţa ruşilor, generalul a spus: "Da. Astea sunt și motivele pentru care am mai declarat că avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor. Dacă analizați cele trei elemente, o să vedeți că România are capacitate suficientă pentru apărare, pentru că vorbim de o capacitate defensivă suficientă. Nu știu de ce punem în discuție această problemă, pentru că avem o situație de securitate foarte bună, avem parteneri pe care ne bazăm, s-au făcut pași foarte mari în dezvoltarea economică a României. Legislativ, am găsit instrumentele corespunzătoare pentru a ne pregăti populația. Cred că și la nivel societal au fost făcuți foarte mulți pași în ultimii 30 de ani. Ca român, ca militar, eu sunt convins că România are capacitatea".

