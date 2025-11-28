Peste 200 de studenți de la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA au renunțat pentru o zi la cursurile tradiționale și au primit, în schimb, o lecție reală despre viață și branding personal. Invitat special la seminar, Selly le-a vorbit tinerilor despre cum își pot construi o imagine autentică, cum o pot menține în timp și cât curaj îți trebuie uneori ca să o iei de la zero.

Personal branding-ul nu e doar un concept la modă, ci felul în care alegem să ne prezentăm lumii.

"Cred că multă lume asociază brand-ul personal astăzi cu celebritate în social media, cu cifre foarte mari, dar brand-ul personale a existat dintotdeauna. E reputația ta de om serios, de om care face, de aceea ce ești bun și așa mai departe. Și cred că de la o vârstă cât mai fragedă ar trebui să ne construim o reputație bună.", a spus Selly, influencer.

"De la o vârstă fragedă suntem preocupați de imaginea noastră. Ei trebuie, după părerea mea, ajutați la vârste cât mai fragede să înțeleagă cum să gestioneze faptul că nu le place de ei, faptul că oglinda uneori nu este prietenul lor, faptul că reputația este ceva de care trebuie să fii conștient.", a spus Alessandra Stoicescu, prezentator Observator.

Articolul continuă după reclamă

Selly le-a vorbit studenţilor despre începuturi, despre pasiunea care l-a ținut în fața camerei și despre felul în care un hobby s-a transformat într-o carieră. O evoluție care l-a dus din online până în antreprenoriat. Printre sfaturi, Andrei Şelaru le-a reamintit și că nu există o rețetă sigură pentru succes.

"E extrem de dificil. Ține foarte mult de șansă, de noroc, de foarte mulți factori care unii nu sunt în controlul tău. De cât de carismatic ești, de cum vorbești.", a spus Selly.

"Am început să realizez de ceva timp că e foarte important să fim unici și să vorbim și să creăm comunități. Vorbești în fața camerei, fii acolo, dă un sfat.", a adăugat un cursant.

"Mi s-a parut foarte utilă, mi se pare că ne-a dat niște detalii și niște sfaturi foarte bune din industrie și din ce a făcut el.", a spus un alt cursant.

"O plăcere să fiu printre studenții de la SNSPA, au avut întrebări foarte bune, am stat o oră de vorbă plus întrebărilor, deci chiar a fost o plăcere și sper că au rămas cu ceva interesant din cursurile de astăzi.", a adăugat Selly.

Pentru mulți tineri, presiunea de a arăta bine poate deveni copleșitoare.

"Mi-aș dori foarte mult să mă apuc de TikTok, dar mi-e foarte rușine de ce o să zică restul. Ne-a dat niște sfaturi pe care le putem urma și probabil mai mulți dintre noi aveam nevoie de ele.", a spus cursantul.

Andrei Şelaru, cunoscut sub numele de scenă Selly, are în prezent peste 3 milioane și jumătate de abonați pe YouTube și mai multe proiecte mari, printre care un film și o stațiune la malul mării românești.

"Eu le-am învățat the hard way, adică din mers. Toate lucrurile acestea le-am invăţat pe parcurs şi mi-ar fi plăcut să fie cineva care să-mi spună de la început că nu suntem toţi la fel", a mai menţionat Selly.

Alessandra Stoicescu Like Am vrut să schimb lumea în bine și să ajut oamenii de când eram copil. Așa că am ales în mod natural meseria de jurnalist. Jurnalismul este despre oameni, despre a le schimba viețile în bine. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰