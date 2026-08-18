Un picnic într-un parc din Londra s-a încheiat la spital pentru un bărbat de aproximativ 60 de ani, atacat de un cerb sălbatic. Animalul a fost eutanasiat după ce a fost considerat un pericol pentru vizitatori.

Un cerb sălbatic a atacat în weekend o persoană aflată la picnic în parcul Richmond din sud-vestul Londrei. Animalul a fost eutanasiat de personalul parcului, scrie Agerpres care citează EFE şi BBC.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a suferit răni în zona pieptului şi a necesitat internare, însă se află în afara pericolului, potrivit informaţiilor publicate marţi de media britanice.

Animalul era în căutare de hrană, pe fondul unei tendinţe din ce în ce mai răspândite în rândul excursioniştilor de a hrăni cerbii, în pofida avertismentelor afişate în parc împotriva acestei practici. Mesajele îi îndeamnă pe cei aflaţi în parc să nu se apropie la mai puţin de 50 de metri de un cerb.

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Cu o suprafaţă de 1.000 de hectare, Richmond este unul dintre cele mai mari parcuri din Londra şi este cunoscut tocmai pentru populaţia sa de zeci de cerbi care cutreieră pe pajiştile sale.

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Aceste animale sunt populare deoarece sunt cele mai mari mamifere native din Insulele Britanice, putând ajunge la o greutate de până la 200 de kilograme.

"Am aflat de la poliţie că, din fericire, rănile nu au pus viaţa în pericol. Din păcate, comportamentul cerbului a impus eutanasierea acestuia, deoarece a fost considerat un pericol pentru vizitatori. Dacă vizitatorii respectă sfaturile noastre şi nu hrănesc sau nu deranjează cerbii, este foarte puţin probabil ca aceştia să manifeste un astfel de comportament", a declarat un purtător de cuvânt al organizaţiei Royal Parks.