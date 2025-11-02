Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Șervețelul fermecat. Cum a fost păcălită o femeie din Dolj să-și dea aurul pe hârtii, prin "descântec"

O tânără de 23 de ani din Răcari, județul Dâmbovița, a fost reținută de polițiștii din Filiași după ce ar fi păcălit o femeie de 55 de ani să-i predea bijuteriile, sub pretextul unui descântec.

de Redactia Observator

la 02.11.2025 , 11:14
- Shutterstock

Polițiștii din Filiași au reținut pentru 24 de ore o tânără de 23 de ani, din orașul Răcari, județul Dâmbovița, cercetată pentru înșelăciune.

Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii septembrie, o femeie de 55 de ani din Filiași a fost abordată pe strada Stadionului de o tânără necunoscută.

Sub pretextul că îi poate face un descântec, aceasta ar fi convins-o să-și scoată bijuteriile și să le pună într-un șervețel, pe care ulterior l-a înlocuit cu unul identic, în care se aflau doar bucăți de hârtie.

Articolul continuă după reclamă

În urma sesizării făcute de fiul victimei, polițiștii au început cercetările și au identificat-o pe suspectă.

În cursul zilei de joi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași, a fost pus în executare un mandat de aducere în municipiul Orșova, unde femeia a fost găsită și condusă la sediul poliției.

După administrarea probelor, tânăra a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Orșova.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dambovita descantec escrocherie
Înapoi la Homepage
Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Șervețelul fermecat. Cum a fost păcălită o femeie din Dolj să-și dea aurul pe hârtii, prin "descântec"