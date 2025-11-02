Șervețelul fermecat. Cum a fost păcălită o femeie din Dolj să-și dea aurul pe hârtii, prin "descântec"

O tânără de 23 de ani din Răcari, județul Dâmbovița, a fost reținută de polițiștii din Filiași după ce ar fi păcălit o femeie de 55 de ani să-i predea bijuteriile, sub pretextul unui descântec.

Polițiștii din Filiași au reținut pentru 24 de ore o tânără de 23 de ani, din orașul Răcari, județul Dâmbovița, cercetată pentru înșelăciune.

Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii septembrie, o femeie de 55 de ani din Filiași a fost abordată pe strada Stadionului de o tânără necunoscută.

Sub pretextul că îi poate face un descântec, aceasta ar fi convins-o să-și scoată bijuteriile și să le pună într-un șervețel, pe care ulterior l-a înlocuit cu unul identic, în care se aflau doar bucăți de hârtie.

În urma sesizării făcute de fiul victimei, polițiștii au început cercetările și au identificat-o pe suspectă.

În cursul zilei de joi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași, a fost pus în executare un mandat de aducere în municipiul Orșova, unde femeia a fost găsită și condusă la sediul poliției.

După administrarea probelor, tânăra a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Orșova.

