Locale Parțiale 2025 în Dâmbovița: Peste 54% dintre alegătorii din Găești au mers la vot până la ora 21:00
Secțiile de vot s-au închis la ora 21:00, iar prezența la urne în orașul Găești, la alegerile parțiale pentru funcția de primar, a fost de 54,14%, conform datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă, informează News.ro.
În Găeşti au fost amenajate 11 secţii de votare. 11.876 de alegători au fost înscrişi pe listele permanente. Alegătorii au fost chemaţi la urne, după ce fostul primar şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate.
Potrivit IPJ Dâmboviţa, la nivelul judeţului, la alegerile din Găeşti, nu s-au semnalat situaţii deosebite.
Au fost două sesizări. Una dintre ele a vizat o situaţie în care un cetăţean şi-ar fi exercitat dreptul la vot în localitatea de reşedinţă, respectiv în oraşul Găeşti, deşi avea reşedinţa stabilită de mai puţin de şase luni. A fost deschis dosar penal şi se efectuează cercetări.
În alt caz a fost înregistrată sesizare privind o persoană ce ar fi fotografiat buletinul de vot.
