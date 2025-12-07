Antena Meniu Search
Locale Parțiale 2025 în Dâmbovița: Peste 54% dintre alegătorii din Găești au mers la vot până la ora 21:00

Secțiile de vot s-au închis la ora 21:00, iar prezența la urne în orașul Găești, la alegerile parțiale pentru funcția de primar, a fost de 54,14%, conform datelor centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă, informează News.ro.

la 07.12.2025 , 21:25
În Găeşti au fost amenajate 11 secţii de votare. 11.876 de alegători au fost înscrişi pe listele permanente. Alegătorii au fost chemaţi la urne, după ce fostul primar şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate.

Potrivit IPJ Dâmboviţa, la nivelul judeţului, la alegerile din Găeşti, nu s-au semnalat situaţii deosebite.

Au fost două sesizări. Una dintre ele a vizat o situaţie în care un cetăţean şi-ar fi exercitat dreptul la vot în localitatea de reşedinţă, respectiv în oraşul Găeşti, deşi avea reşedinţa stabilită de mai puţin de şase luni. A fost deschis dosar penal şi se efectuează cercetări.

În alt caz a fost înregistrată sesizare privind o persoană ce ar fi fotografiat buletinul de vot.

