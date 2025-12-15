Evenimente în Bucureşti, marţi 16 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 16 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 16 decembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 16 decembrie

Seara de teatru începe de la ora clasică de teatru, 19.00, când se joacă piese precum "Preșul", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Bărbații la 40, femeile la 43", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ora Zero", la Teatrelli, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Iulia – Atunci când viața te lasă să alegi", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Tomcat", la Teatrul Excelsior.

Concerte în Bucureşti, marţi 16 decembrie

Cel mai aşteptat concert al serii se anunţă a fi, de departe, cel susţinut de Ricky Martin la Romexpo, de la ora 19.00. Survolaj lansează vinilul "Străzi Bântuite de Noapte" prin intermediul unui concert susţinut în Quantic Pub, de la ora 19.00, iar Lois Muntean susţine un recital la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Andra susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30, iar Ionel Tudorache & Taraf de Caliu susţin un dublu show lăutăresc la Berăria H, de la ora 21.30.

Petreceri în Bucureşti, marţi 16 decembrie

La The Marmorosch, de la ora 15.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Festive Afternoon Tea", în timp ce de la ora 18.00, în Naive, are loc o nouă ediţie "Pasta Experience | Live Cooking Station".

De asemenea, în Paque Bistro & More, de la ora 20.00, sunteţi invitaţi la o nouă seară de karaoke.

