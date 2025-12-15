16 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 decembrie

Pe 16 decembrie 1431, în Războiul de 100 de Ani, Henric al VI-lea al Angliei este încoronat rege al Franței la Notre-Dame de Paris. Pe 16 decembrie 1554, la Wilno, în Polonia, este parafat "Tratatul de alianță și de pace eternă" între Alexandru Lăpușneanu, domnul Moldovei, și Sigismund al II-lea August, regele Poloniei. Pe 16 decembrie 1575, un cutremur estimat la 8,5 grade magnitudine a lovit Valdivia, Chile. Pe 16 decembrie 1607, în lupta de la Ștefănești, Constantin Movilă l-a înfrânt pe vărul său, Mihailaș, cucerind tronul Moldovei. Pe 16 decembrie 1653, Oliver Cromwell devine Lord protector al Angliei, Scoției și Irlandei. Pe 16 decembrie 1707, Vulcanul Fuji, cel mai înalt munte din Japonia, începe ultima sa erupție. Erupția a durat până la 1 ianuarie 1708. Pe 16 decembrie 1773, în provincia britanică Province of Massachusetts Bay, devenită ulterior statul american Massachusetts, în rada portului Boston, coloniști distrug prin scufundare o mare cantitate de încărcături de ceai. Evenimentul, cunoscut ca Boston Tea Party, devine una din scânteile Revoluției americane (1776-1784). Pe 16 decembrie 1811, în New Madrid, Missouri, Statele Unite, are loc primul cutremur dintr-o serie lungă de cutremure severe. Pe 16 decembrie 1848, Adunarea fruntașilor români transilvăneni are loc la Sibiu, unde se adoptă o petiție națională prin care se protestează împotriva "unirii" forțate a Transilvaniei cu Ungaria, hotarâtă în martie 1848.

Pe 16 decembrie 1910 are loc, la Issy-les-Moulineaux, lângă Paris, primul zbor experimental din lume al unui avion cu reacție, inventat și pilotat de Henri Coandă. Pe 16 decembrie 1918 se semnează Decretul privind exproprierea pământului. Are loc începutul reformei agrare. Între 1918 şi 1921 s–au expropriat de la vechii proprietari aproximativ şase milioane hectare de pamânt ce au fost împărțite țăranilor, modificându–se astfel structura proprietății în noua Românie. Pe 16 decembrie 1920, cutremurul Haiyuan, de 8,5, lovește provincia Gansu din China. Tragedia s-a soldat cu moartea a circa 200.000 de oameni. Pe 16 decembrie 1922, președintele Poloniei, Gabriel Narutowicz, este asasinat de pictorul Eligiusz Niewiadomski, la Galeria Zachęta din Varșovia. Pe 16 decembrie 1938 este înființat Partidul Frontul Renașterii Naționale, sub conducerea Regelui Carol al II-lea. După alegerile din iunie 1939, câștigate de FRN, acesta devine partid unic, iar un decret-lege cerea tuturor deputaților și senatorilor să poarte uniforma FRN și să presteze juramânt de credință regelui. Pe 16 decembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, are loc ultima ofensivă germană în Vest, cunoscută drept "Ofensiva din Ardeni". Pe 16 decembrie 1989 începe Revoluția Română la Timișoara. De la nemulțumiri locale, hotărârea judecătorească după care pastorul reformat Laszlo Tokes urma să fie strămutat în altă localitate, se ajunge la revendicări pe plan politic. Timișorenii se strâng în față Bisericii Reformate unde slujea Laszlo Tokes. În noaptea de 16 spre 17 decembrie au loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Pe 16 decembrie 2017, slujba de înmormântare a Regelui Mihai I al României a avut loc la Catedrala Patriarhală din București și a fost oficiată de Patriarhul Daniel.

Nașteri pe 16 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 decembrie, de la compozitorul german Ludwig van Beethoven, născut pe 16 decembrie 1770, sau scriitoarea engleză Jane Austen, născută pe 16 decembrie 1775, şi până la Regele Leopold I al Belgiei, născut pe 16 decembrie 1790, sau generalul român Ioan Dragalina, născut pe 16 decembrie 1860.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 16 decembrie s-au născut personalităţi precum Regele Alexandru I al Iugoslaviei, născut pe 16 decembrie 1888, scriitorul britanic Arthur C. Clarke, născut pe 16 decembrie 1917, artistul român Nelu Ploieșteanu, născut pe 16 decembrie 1950, DJ-ul german Paul van Dyk, născut pe 16 decembrie 1971, cântăreţul român Mihai Trăistariu, născut pe 16 decembrie 1979, sau cântăreaţa şi actriţa română Aylin Cadîr, născută pe 16 decembrie 1985.

Decese pe 16 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţă într-o zi de 16 decembrie. Dintre acestea amintim pe scriitorul francez Alphonse Daudet, decedat pe 16 decembrie 1897, politicianul polonez Gabriel Narutowicz, decedat pe 16 decembrie 1922, sau omul de afaceri italian Giovanni Agnelli, decedat pe 16 decembrie 1945.

România i-a pierdut într-o zi de 16 decembrie, printre alţii, pe revoluţionarul Ion Ionescu de la Brad, decedat pe 16 decembrie 1891, arhitectul Nicolae Ghica-Budești, decedat pe 16 decembrie 1943, sau fotbalistul şi antrenorul de fotbal Mircea Petescu, decedat pe 16 decembrie 2018.

