Ne-am bucurat de o zi ca de vară, dar vine frigul. De luni, temperaturile scad brusc. Încep ploile, iar la munte e posibil să ningă. Meteorologii au emis şi noi avertizări.

În ultima zi cu temperaturi de vară, oamenii au ieşit la o plimbare sau la o terasă.

"Este foarte cald. Profităm. În luna cotmbrie. Am venit de urgenţă din alta ţară mai calduroasă, nu am alte haine. Sunt foarte fericită că este încă cald", a spus o femeie.

Vremea de afară a părut desprinsă dintr-o zi de vară. În Capitală au fost 27 de grade, soarele a strălucit, iar pe cer nu a fost niciun nor. O vreme numai bună de stat în tricou și, de ce nu, chiar în pantaloni scurți.

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Pentru un cuplu care şi-a spus "da" astăzi, vremea frumoasă a fost un real cadou de nuntă.

Cuplu: Astăzi am ales să ne unim vieţile şi să ne bucurăm de aceată zi frumoasa.

Reporter: De cât timp sunteţi împreună?

Cuplu: De un an si jumătate.

La Giurgiu, temperaturile au ajuns la 31 de grade. În schimb, la Șiria, în județul Arad, au fost doar 11 grade Celsius.

Singurele semne că am fi în plină toamnă sunt copacii ale căror frunze au început să îngălbenească şi să se desprindă de ramuri.

"Sunt fericită cu vremea. Mai avem două luni din an şi într-adevăr e o vreme atipică", a spus o domnişoară.

Din timpul nopţii, vremea se schimbă. Temperaturile scad cu 9-10 grade, iar ploile ajung în Capitală și în mai multe regiuni din țară. În sud, este în vigoare un cod galben până marți, la ora 10.

"Vor fi ploi mai consistente. Nu mai vorbim de caracterul torenţial al ploilor. Prin cumulare vom ajunge chiar până la 40-50 l/mp în aporximativ 24 de ore. Nu sunt excluse nici descărcările electrice, însă acestea vor fi la nivel izolat", a precizat Oana Paduraru, meteorolog ANM.

Vântul va sufla cu până la 50 km/h în estul, sud-estul și sud-vestul țării, iar la munte, rafalele vor ajunge la 90 km/h. Tot acolo, e posibil să apară ninsori.