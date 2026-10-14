Cod galben de vânt puternic şi ninsori în România. Zonele în care stratul de zăpadă va ajunge la 15 cm

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă miercuri, 14 octombrie, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, dar și lapoviță și ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri.

Cod galben de vânt în mai multe judeţe şi ninsori la munte - Shutterstock | Imagine ilustrativă

ANM a emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului pentru trei regiuni ale țării. Atenționarea este valabilă miercuri, 14 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, și vizează sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

În paralel, meteorologii au emis și o informare de vânt, lapoviță și ninsori la munte, valabilă de miercuri, 14 octombrie, ora 10:00, până vineri, 16 octombrie, ora 18:00.

Cod galben de vânt în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea

Potrivit ANM, miercuri, 14 octombrie, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei. Intensificări izolate sunt prognozate și în sudul Banatului.

Articolul continuă după reclamă

În aceste zone, rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-55 km/h.

Vântul va continua să sufle cu putere și în următoarele două zile. Joi și vineri, 15 și 16 octombrie, intensificări locale sunt așteptate în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, iar izolat și în celelalte regiuni ale țării.

În acest interval, rafalele vor avea viteze de până la 40-50 km/h.

Ninsori la munte. Stratul de zăpadă poate ajunge la 15 centimetri

La munte, condițiile meteorologice vor fi caracterizate de vânt puternic și precipitații mixte. Cele mai intense rafale sunt așteptate în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde vântul va atinge viteze de 60-80 km/h.

La altitudini mai mari de 1.500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

Meteorologii estimează că, pe parcursul intervalului 14-16 octombrie, în special în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5-15 centimetri.

Vremea se menține rece până vineri, 16 octombrie

Informarea meteorologică emisă de ANM rămâne valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18:00.

În acest interval, intensificările vântului vor afecta mai multe regiuni ale țării, în timp ce la altitudini mari sunt așteptate lapoviță, ninsoare și depuneri de zăpadă.

Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece pentru această perioadă.