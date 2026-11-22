Un cetățean ucrainean și-a pierdut viața după ce s-ar fi rătăcit în Munții Maramureșului, în timp ce alți doi au fost găsiți în urma unei operațiuni de căutare desfășurate de polițiștii de frontieră și salvamontiști duminică, potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației, relatează Agerpres.

Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul ITPF a fost informat telefonic de către o femeie cu privire la faptul că trei cetăţeni ucraineni s-ar fi rătăcit într-o zonă montană din apropierea frontierei de stat, după ce ar fi trecut ilegal frontiera din Ucraina în România. Potrivit informaţiilor primite, unul dintre aceştia se deplasa cu dificultate.

"A fost declanşată o acţiune de căutare şi salvare, la care au participat doi poliţişti de frontieră din cadrul Sectorul Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, cu o autospecială, precum şi trei lucrători ai Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, cu două autospeciale. În timpul acţiunii, echipele de căutare au identificat pe direcţia localităţii Repedea, în imediata apropiere a frontierei de stat, pe doi dintre cetăţenii ucraineni, iar la scurt timp l-au descoperit şi pe cel de-al treilea, însă, din păcate, era fără semne vitale", a transmis Alina Petraru, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației.

Ea a precizat că acţiunea s-a desfăşurat în condiţii dificile, într-o zonă montană greu accesibilă, acoperită de un strat consistent de zăpadă.

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"Cercetările în cauză sunt efectuate de către lucrători ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş", a completat Alina Petraru.