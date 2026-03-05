Consilier local al PSD Argeș, găsit mort în casă, lângă arma pe care o deținea legal. Ar fi lăsat şi un mesaj

Un consilier local al PSD din județul Argeș a fost găsit împușcat în cap, joi, în locuința sa din comuna Mihăești. Bărbatul avea 46 de ani și era membru al Partidului Social Democrat. Lângă trupul său a fost descoperită arma pe care o deținea legal.

Alerta a fost dată de soția acestuia, care a sunat la 112 și a anunțat că soțul său a fost împușcat sau s-ar fi împușcat cu pistolul pe care îl avea în posesie, relatează publicaţia locală Argespress. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au declarat decesul.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul este Costi Bălășoiu, consilier local al PSD în comuna Mihăești. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă arma s-a descărcat accidental sau dacă gestul a fost unul intenționat.

Comunitatea, în şoc după moartea consilierului

Moartea sa a șocat comunitatea locală. La doar 46 de ani, era cunoscut ca o persoană activă în viața publică și implicată în comunitate.

Un utilizator şi-a exprimat condoleanţele pe reţelele sociale, subliniind rolul lui Costi Bălăşoiu atât în viaţa publică, cât şi în cea de familie:

"Cu mare tristețe am aflat vestea plecării tale dintre noi. Chiar dacă ne-am cunoscut doar ca prieteni am apreciat întotdeauna omul care ai fost și felul în care te purtai cu cei din jur. Plecarea ta lasă un gol și multă tristețe în sufletele celor care te-au cunoscut. Sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Odihnește-te în pace", a scris o persoană pe Facebook după decesul consilierului local.

Autoritățile spun că cercetările sunt în desfășurare pentru a clarifica toate circumstanțele cazului.

Ce au descoperit polițiștii

Potrivit unui comunicat transmis de poliție: "În această seară polițiștii din Câmpulung au fost sesizați prin 112, de către o femeie din comuna Mihăești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis. Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând și un mesaj prin care își explica gestul, iar arma de foc, de tip pistol, ar fi deținut-o în mod legal, conform primelor verificări. În cauză a fost deschis un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă".

Totodată au fost sesizați și polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Argeș, pentru efectuarea verificărilor specifice.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii infracțiunii, mai transmit autorităţile.

Denisa Gheorghe

