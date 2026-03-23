Video Și-a apărat mama de concubinul violent. Adolescent de 15 ani, cercetat pentru tentativă de omor
Poveste încâlcită într-o comună din judeţul Iaşi. Un adolescent de doar 15 ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce l-a înjunghiat de mai multe ori pe iubitul mamei. Ar fi încercat să o salveze pe femeie din mâinile bărbatului de 28 ani care a intrat în curtea lor, deşi pe numele lui exista un ordin de protecţie, emis cu doar o zi în urmă.
Minorul s-ar afla momentan în grija rudelor. Dacă bărbatul nu ar fi avut emis un ordin de protecție, probabil copilul ar fi fost reținut. Cel mai probabil, minorul va fi inclus într-un program de consiliere în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Totul s-a întâmplat în weekend, când polițiștii au fost sesizați de către o femeie, care a semnalat faptul că la poartă s-ar afla concubinul ei, care avea emis un ordin de protecție și care o amenință cu acte de violență.
Se pare că bărbatul chiar ar fi încălcat ordinul de protecție, ar fi pătruns în curte, unde ar fi încercat să o lovească pe femeie, moment în care fiul ei ar fi intervenit, iar între cei doi ar fi izbucnit un conflict fizic.
În urma altercației, bărbatul de 28 de ani a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, el fiind deja externat. Anchetatorii continuă cercetările și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat totul.
