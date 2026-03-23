Poveste încâlcită într-o comună din judeţul Iaşi. Un adolescent de doar 15 ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce l-a înjunghiat de mai multe ori pe iubitul mamei. Ar fi încercat să o salveze pe femeie din mâinile bărbatului de 28 ani care a intrat în curtea lor, deşi pe numele lui exista un ordin de protecţie, emis cu doar o zi în urmă.

Minorul s-ar afla momentan în grija rudelor. Dacă bărbatul nu ar fi avut emis un ordin de protecție, probabil copilul ar fi fost reținut. Cel mai probabil, minorul va fi inclus într-un program de consiliere în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Totul s-a întâmplat în weekend, când polițiștii au fost sesizați de către o femeie, care a semnalat faptul că la poartă s-ar afla concubinul ei, care avea emis un ordin de protecție și care o amenință cu acte de violență.

Se pare că bărbatul chiar ar fi încălcat ordinul de protecție, ar fi pătruns în curte, unde ar fi încercat să o lovească pe femeie, moment în care fiul ei ar fi intervenit, iar între cei doi ar fi izbucnit un conflict fizic.

Articolul continuă după reclamă

În urma altercației, bărbatul de 28 de ani a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, el fiind deja externat. Anchetatorii continuă cercetările și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰