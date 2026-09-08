Şi-a bătut iubita şi a plecat de acasă cu fiica lor de un an. Bărbat din Maramureş, cercetat penal

Un bărbat de 41 de ani este cercetat penal pentru violenţă în familie, după ce a plecat de acasă cu fetiţa sa de un an, în urma unui scandal violent cu partenera de viaţă.

Şi-a agresat partenera şi a plecat de acasă cu fiica de un an. Bărbat din Maramureş, cercetat penal - Sursa: IPJ Maramureş

Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Bogdan Vodă au fost sesizaţi, marţi, cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 37 de ani, ar fi fost agresată fizic de către concubinul său.

"Din verificările preliminare efectuate, poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că, în cursul dimineţii, în timp ce se afla la domiciliu, femeia ar fi fost agresată fizic de către concubinul său, un bărbat în vârstă de 41 de ani. Ulterior agresiunii, bărbatul ar fi părăsit locuinţa împreună cu fiica minoră a celor doi, în vârstă de un an. Având în vedere cele constatate, poliţiştii au procedat la completarea formularului de evaluare a riscului, în urma căruia a fost constatat risc iminent de violenţă. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu. Victima a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale" a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

Poliţiştii au demarat de îndată activităţi de căutare şi identificare atât a bărbatului în cauză, cât şi a fiicei minore, iar ca urmare a activităţilor investigativ operative desfăşurate persoanele în cauză au fost depistate.

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"În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, iar cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta şi dispunerii măsurilor legale", a mai precizat Mihaela Ardelean.

Intervenţia poliţiştilor a fost sprijinită de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş, efective din cadrul Salvamont Maramureş, precum şi de voluntari.