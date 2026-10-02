Locuiesc cu părinţii, de nevoie. Jumătate dintre tinerii români care stau încă acasă nu îşi permit să se mute pe cont propriu. Chiria, garanția și primele cumpărături pot aduna câteva mii de lei, înainte să vină prima factură. Specialiștii recomandă ca, înainte de mutare, tinerii să aibă economii suficiente pentru cel puțin trei luni de cheltuieli.

La 18 ani, Miruna și-a făcut bagajele și a plecat din casa părinţilor. Independența pe care și-o imaginase a arătat însă cu totul altfel în realitate.

"Am avut doua chirii, prima a durat o săptămână că am găsit ploșnițe și m-am mutat înapoi la mama și a doua cam 6 luni, mi-am luat o garsonieră, cu 200 de euro, la periferie, a fost groaznic. De aia nici nu am rezistat prea mult, m-am întors înapoi la mama, eu mereu ii ziceam mamei că o sa am servitoare în casă și că o sa fie totul extraordinar, dar nu", explică Miruna, studentă.

Iar pentru cei care vor să facă acum acest pas, primul obstacol apare înainte să primească măcar cheia.

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Care ar fi costurile de început pentru un tânăr care se mută singur

Pentru un tânăr care vrea să se mute singur într-o garsonieră din București, costurile de început sunt destul de mari. Doar pentru prima chirie, garanție și lucrurile de bază poate avea nevoie de aproximativ 5.000-6.000 de lei.

Pe piață există și locuințe mai ieftine. Compromisul se face, de cele mai multe ori, la spațiu și confort.

"Încep de la 250 de euro pentru un confort 2, nu foarte mari, până în 20mp. Garanţia este de obicei valoarea unei chirii pentru o lună de zile. Comisionul unei agenţii, în eventualitatea în care îţi place ceva neapărat din portofoliul unui agent, poate să fie comision 0, 50%, sau în unele oraşe am auzit că se practică şi o lună de chirie", explică Alexandru Adam, agent imobiliar.

De ce renunţă tot mai mulţi tineri la ideea de a se muta singuri

Ca să reducă nota de plată, tot mai mulți tineri renunță la ideea de a locui singuri.

"Câştigătorul pe anul ăsta au fost apartamente pretabile împărţirii chiriei. Să fie decomandate, în două camere, trei camere astfel încât fiecare tânăr să aibă camera lui. Proprietarii sunt reticenţi la astfel de închirieri de teama că nu se vor înţelege, că vor pleca mai devreme decât au semnat contractul", menţionează Alexandru Adam, agent imobiliar.

Chiar și așa, independența financiară se obține tot mai greu. Mai ales la început de carieră, când salariul nu lasă prea mult loc pentru economii.

"În București mai ales și în orașele mari din România a devenit scump raportat la veniturile oamenilor pentru că am avut chirii care au crescut mai repede decât veniturile. În momentul în care ai o inflație de 7% în medie, cum este cea din România, tu îți vei propune să strângi o sumă de bani în șase luni de zile, dar vei vedea că peste șase luni, în suma respectivă, nu-ți mai permiţi să te muți", explică Andreea Nica, analist economic.

Ce recomandă specialiştii în legătură cu mutarea tinerilor

Așa că pentru unii tineri, amânarea mutării poate fi chiar perioada în care își construiesc bugetul pentru independență.

"În momentul în care ai o chirie exprimată în euro, va trebui să îți dai seama, dacă se depreciază leul, vei avea bani pentru a-ți permite această chirie lună de lună. În majoritatea cazurilor contractele au chirie exprimată în euro. Asta introduce un risc suplimentar și de asta avem nevoie de rezerve", spune Andreea Nica, analist economic.

Specialiștii recomandă ca mutarea să nu înceapă cu economiile la zero. Pentru trei luni de cheltuieli, plasa de siguranță ar trebui să ajungă la aproximativ 9.000-10.000 de lei.​