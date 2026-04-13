Un caz de o violență extremă a avut loc în județul Gorj, chiar în ziua de Paște, unde un bărbat de 39 de ani a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat propria mamă. Femeia, în vârstă de 67 de ani, a fost stropită cu untură încinsă pe față și lovită cu pumnii și picioarele, agresiunea având loc pe fondul consumului de alcool.

Şi-a stropit mama cu untură încinsă pe faţă în ziua de Paşte. Bărbat din Gorj reţinut de poliţişti - Shutterstock

Intervenţia Poliţiei a avut loc în ziua de 12 aprilie, în jurul orei 4:00, după ce o femeie în vârstă de 67 de ani, din localitatea gorjeană Glogova a cerut sprijinul autorităţilor, reclamând că este agresată de către fiul ei, potrivit News.ro

Ea a relalat că bărbatul, în vârstă de 39 de ani, a stropit-o cu untură încinsă pe faţă şi a lovit-o cu pumnii şi picioarele pe corp, tot scandalul având loc pe fondul consumului de alcool.

În primă fază, atât mama cât şi fiul agresor au fost conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Motru. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu şi i-au propus femeii să accepte montarea unui sistem de supraveghere electronică, lucru pe care aceasta l-a refuzat.

Articolul continuă după reclamă

"În continuarea cercetărilor efectuate în dosarul penal înregistrat la Poliţia Municipiului Motru, faţă de bărbatul de 39 de ani s-a dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj", a transmis IPJ Gorj.

Fiul este pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰