Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Şi-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei, apoi s-a predat poliţiei. Crimă oribilă în Capitală

Întâmplare neobişnuită, noaptea trecută, în Secţia 7 de poliţie din Capitală. Un bărbat a mers să se predea şi le-a mărturisit agenţilor că şi-a omorât fratele. Agenţii s-au dus la locul indicat, o casă din apropiere şi au constatat că bărbatul a spus adevărul.

de Denisa Dicu

la 07.01.2026 , 13:46

După ce şi-a mărturisit crima, bărbatul de 39 de ani a fost audiat de poliţişti şi le-a explicat anchetatorilor că s-a certat cu fratele său din cauza unei datorii de 200 de lei. După ce şi-ar fi bătut fratele, acesta a plecat de acasă, iar când s-a întors l-a găsit fără suflare.

Individul a fost reţinut pentru 24 de ore

În acel moment nu a vrut să sune la 112, ci a preferat să-şi facă bagajele şi să se predea la cea mai apropiată secţie de poliţie. Le-a spus agenţilor ce s-a întâmplat, adresa locuinţei, iar când poliţiştii au ajuns acolo au constatat că totul este adevărat.

Articolul continuă după reclamă

Individul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar astăzi va fi prezentat în faţa magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

bucuresti politie crima
Înapoi la Homepage
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Marius Urzică, mărturisiri despre accidentarea care ar fi putut să-i pună capăt carierei. Un an mai târziu, obținea Aurul Olimpic
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Georgiana Lobonț, val de critici pe Internet, după ce s-a afișat în costum de baie: „Ești vie?”
Comentarii


Întrebarea zilei
Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect?
Observator » Evenimente » Şi-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei, apoi s-a predat poliţiei. Crimă oribilă în Capitală