Circulaţia trenurilor a fost dată peste cap, ieri după-amiază, între Braşov şi Sighişoara, după ce o şină s-a rupt pe linia de cale ferată. Incidentul a avut loc între două halte din Mureş - Beia şi Mureni.

Traficul a fost oprit complet în zonă. Mai multe trenuri de călători au rămas pe loc, cu pasagerii în vagoane, în aşteptarea reluării circulaţiei.

Autorităţile feroviare au intervenit de urgenţă pentru a repara linia, însă până la finalizarea lucrărilor, toate trenurile din zonă sunt afectate.

Călătorii sunt sfătuiţi să se informeze înainte de plecare şi să se aştepte la întârzieri şi la cursele următoare.

